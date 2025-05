ISX Financial EU PLC ("ISXPlc") hat sich als Pionier im Bereich Open Banking und Instant Payments etabliert. Unter der Leitung von CEO Nikogiannis Karantzis setzt das Unternehmen bereits jetzt neue Maßstäbe für digitale Zahlungslösungen. ISXPlc ist in der EU und im Vereinigten Königreich bereits stark vertreten und plant, in den kommenden Monaten auch in Nord- und Südamerika Fuß zu fassen.

Die Herausforderungen für Händler im digitalen Zahlungsverkehr

Online-Händler stehen vor der Aufgabe, schnelle und sichere Checkout-Prozesse zu integrieren und gleichzeitig eine Vielzahl von Zahlungsmethoden anzubieten, um eine große Marktreichweite zu erreichen. Wichtig ist auch, dass die Transaktionskosten niedrig bleiben und grenzüberschreitende Zahlungen schnell abgewickelt werden. ISX Financial EU Plc hat Lösungen entwickelt, die sich genau diesen Herausforderungen stellen.

Open Banking als Vorreiter im Zahlungsverkehr

Open Banking nutzt zum Beispiel bestehende Clearingsysteme wie SEPA Instant oder FPS, um Zahlungen nahezu in Echtzeit zu verarbeiten. Händler erhalten mit SEPA Instant eine sofortige Abrechnung ihrer Gelder und mit FPS innerhalb von 2 Stunden. Diese rasche Abwicklung eingehender Zahlungen bietet den Unternehmen einen wesentlich reibungsloseren Ablauf. Die Kunden wiederum profitieren davon, dass sie direkt von ihren Bankkonten zahlen können, anstatt Kreditkarten zu verwenden, und dass sie keinen Kartenbetrug begehen können und insgesamt schneller bezahlen können.

Mehr als nur sofortige Abrechnungen

ISXPlc hat das traditionelle Open-Banking-Modell noch weiterentwickelt. Während viele Anbieter nur eine Bestätigung der Zahlungsauslösung anbieten, ermöglicht das in Zypern ansässige Unternehmen eine direkte Bestätigung des Zahlungseingangs. Die Gelder gehen auf Ihrem speziellen ISXMoney-Händlerkonto ein, wobei API-basierte Benachrichtigungen Sie über den Geldeingang informieren. Diese Innovation verbessert sowohl die Liquiditätsplanung als auch die Sicherheit.

Was kommt als Nächstes?

Der globale BankTech-Sektor entwickelt sich rasant, und ISXPlc stellt sich dem Wandel und strebt eine führende Rolle auf dem Markt an, um zusätzliche Möglichkeiten und Innovationen auf dem Markt zu schaffen. Zum Beispiel:

Open Banking-Zahlungen am Point of Sale (POS) sind eine praktikable Alternative zu Kartenzahlungen.

Digitale Geldbörsen integrieren Funktionen für Sparen, Kredite, Versicherungen und Investitionen.

Dezentrale Finanzlösungen (DeFi) bieten kosteneffiziente und transparente Transaktionsmöglichkeiten.

Künstliche Intelligenz (KI) optimiert die Betrugserkennung und Risikobewertung

Leistung & Wachstum

Die Strategie trägt Früchte: Zwischen 2023 und 2024 verzeichnete ISXPlc einen Umsatzsprung von 32 auf fast 60 Millionen Euro, der Nettogewinn verdoppelte sich auf 26 Millionen Euro. Ein bedeutender Schritt nach vorne war die Einführung der flykk Diners Club International Card, die den Online- und den stationären Handel zusammenbringt. Darüber hinaus wurde die Infrastruktur für den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr durch die SEPA-Lastschriftabwicklung im EWR gestärkt.

Die Betrugsprävention steht bei allen Aktivitäten von ISXPlc weiterhin ganz oben auf der Tagesordnung. Der Schutz vor Betrug, insbesondere bei "autorisierten Push-Zahlungen", ist weiterhin von großer Bedeutung. ISXPlc setzt auf intelligente Technologien, die in der Lage sind, Betrug in Echtzeit zu erkennen und zu verhindern.

----------

Lassen Sie sich in den Verteiler für ISX Financial oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler ISX Financial" oder "Nebenwerte".

ISX Financial

https://www.isx.financial/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit ISX Financial existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von Brand Pilot AI. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von ISX Financial können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von ISX Financial können auf der Seite: https://www.isx.financial/ entnommen werden.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der ISX Financial vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

http://www.dr-reuter.eu

http://www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79747Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79747&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000014Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19393701-isx-financial-vorreiter-banktech-branche