Der Software-Gigant Salesforce kündigte am heutigen Dienstagnachmittag die Übernahme des Cloud-Datenmanagement-Spezialisten Informatica an - für satte acht Milliarden Dollar. Mit diesem strategischen Zukauf will Salesforce seine Ambitionen im boomenden Markt für künstliche Intelligenz massiv vorantreiben. Die Börse reagiert prompt.Im vorbörslichen US-Handel zeigte sich die Salesforce-Aktie mit einem Plus von rund einem Prozent leicht freundlich. Deutlich euphorischer fiel die Reaktion der Informatica-Aktionäre ...

