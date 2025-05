Die Aktie der britischen Admiral Group befindet sich seit März 2023 in einem langfristigen Aufwärtstrend. Seit Jahresanfang legte sie um +34% zu; am Dienstag steht sie aktuell bei 33,50 GBP (Britische Pfund). Was ist jetzt ratsam? Sehr gute Performance und Dividenden Wer hier zum richtigen Zeitpunkt eingestiegen ist, konnte sich bisher über hohe Kursgewinne freuen. Im Frühjahr 2023 lag der Kurs bei rund 19,50 GBP, dies bedeutet mittlerweile einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...