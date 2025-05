Die Deutsche Bausparkasse Badenia läutet einen Generationswechsel in ihrem Führungsteam ein. Petrissa Forster wird in den Vorstand der Badenia berufen. Ihre Nachfolgerin als Generalbevollmächtigte wird Kirsten Fischer. Edgar Hütten verlässt den Vorstand zum Jahresende und tritt seinen Ruhestand an. Stühle rücken im Führungsteam der Deutschen Bausparkasse Badenia. Der Aufsichtsrat der Badenia hat das Mandat von Volker Kreuziger, der seit 2023 den Vorstandsvorsitz innehat, vorzeitig um drei weitere ...

