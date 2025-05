Leipzig (ots) -Der TikTok-Star Louis Philippson mischt gerade die Klassikszene in ganz Deutschland auf: Am 30. Mai kommt der Influencer und Pianist zum Studiokonzert mit dem MDR-Sinfonieorchester. Mitgebracht hat er ein spannendes Programm aus Klassik, Pop und moderner Filmmusik. Unter Leitung von Ben Palmer spielt der Social-Media-Star mit dem Orchester eigene Kompositionen und Werke von Tschaikowsky bis ABBA. Das ausverkaufte Konzert wird ab 18 Uhr live von MDR KLASSIK und ARD Klassik bei Instagram und auf YouTube gestreamt.Der "Türkische Marsch" rückwärts, orchestrale Filmmusik als Remix auf dem Klavier oder K-Pop - Louis Philippson trifft mit seinen Social-Media-Videos einen Nerv: Mit mehr als einer Millionen Follower auf Instagram und TikTok ist der 21-Jährige ein echter Internet-Star und zeigt seiner jungen Zielgruppe der Generation Z, wie vielseitig, emotional und witzig die Welt der Klassik sein kann. Mit einer klassischen Ausbildung und absolutem Gehör spielt er sich durch alle Epochen und Genres und vermischt sie zu überraschenden Neuschöpfungen.Für den Auftritt mit dem MDR-Sinfonieorchester am 30. Mai wurden Eigenkompositionen von Louis Philippson, aktuelle Hits und Klassiker des Orchesterrepertoires exklusiv arrangiert, darunter Werke von Vivaldi und Tschaikowksy. Den Solopart in Philippsons "Supernova" übernimmt Nadiya Zelyankova aus dem MDR-Rundfunkchor.In der besonderen Atmosphäre des MDR-Studiokonzerts sind die Gäste ganz nah dran an den Musikerinnen und Musikern. Louis Philippson selbst führt als Moderator durch das Konzert und streut dabei kleine Aktionen ein, die sein Publikum von Social-Media-Trends und seinen Kanälen kennt.Livestream und MitschnittDas Konzert wird am 30. Mai ab 18 Uhr live auf dem Instagram-Kanal von MDR KLASSIK (@mdr_klassik) und auf YouTube bei ARD Klassik (@ARDKlassik) gestreamt. MDR KLASSIK und MDR KULTUR senden den Mitschnitt außerdem am 6. Juni 2025 um 20.03 Uhr im Radio. Danach ist das Konzert als Audio auf mdr-klassik.de nachzuhören.MDR-StudiokonzerteBei den MDR-Studiokonzerten laden die MDR-Ensembles zusammen mit ausgewählten Gästen ein, am Freitagabend die Woche entspannt im MDR-Studio am Leipziger Augustusplatz ausklingen zu lassen. In intimer Atmosphäre und mit innovativen und zum Teil experimentellen Programmen entstehen dabei Medienproduktionen für unterschiedliche Ausspielwege.MDR-SinfonieorchesterDas MDR-Sinfonieorchester ist eines der ältesten Radio-Orchester der Welt. Den Grundsätzen seiner Entstehungszeit ist es weiterhin verpflichtet: Es bringt kulturelle Bildung und musikalische Unterhaltung zu den Menschen, live oder über den "Äther". Das Orchester pflegt die musikalischen Traditionen, aber auch Musik der Gegenwart; Kompositionsaufträge und genreübergreifende Konzertformate stehen ebenso auf dem Spielplan wie Produktionen von außergewöhnlichem Repertoire für das Radioprogramm sowie von digitalen Formaten, vor allem im Education-Bereich. Die Einspielung von Filmmusiken u. a. zur KiKA-Serie "Beutolomäus", zu "Bibi und Tina 3" und "Nussknacker und Mäusekönig" oder die Zusammenarbeit mit Tom Tykwer bei "Cloud Atlas", "Babylon Berlin", "Hologram for a King" sowie mit Lilly und Lana Wachowski bei der Serie "Sense 8" zeigen ebenfalls die große Vielfalt des MDR-Sinfonieorchesters.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6043681