Die von Volkswagen geplante Verlagerung der Produktion des VW ID.3 und Cupra Born von Zwickau nach Wolfsburg wackelt offenbar schon wieder teilweise. Intern wird offenbar diskutiert, zumindest den Cupra-Kompaktwagen weiter in Sachsen zu bauen. Dass die beiden MEB-Kompaktwagen nicht mehr weiter in ihrem bisherigen Werk Zwickau gebaut werden sollen, sondern künftig im VW-Stammwerk Wolfsburg, ist ein Bestandteil des "Weihnachtsfriedens", also der Tarifeinigung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...