Hyundai will ab August 2026 neben Verbrennern auch Elektroautos in seinem türkischen Werk in Izmit bauen. Die Pläne werfen ihre Schatten voraus: Um Platz für die neue Fertigungslinie zu schaffen, reduziert Hyundai offenbar seine Verbrenner-Produktion bereits in diesem Jahr von 245.000 auf 190.000 Einheiten. Das melden mehrere türkische Medien. Eindeutige Angaben dazu, welches Elektroauto-Modell in Izmit gebaut wird, gibt es zwar weiterhin nicht. ...

