© Foto: Andres Victorero - Zoonar.com/Andres Victorero

Investoren sichern Gewinne vor den erwarteten PCE-Inflationsdaten Gewinne und XRP verzeichnet dabei den deutlichsten Rückgang unter den Top-Coins!Der Kryptomarkt zeigt sich angesichts der US-Inflationsdaten nervös. XRP verzeichnete am Montag mit einem Minus von 2,6 Prozent den größten Tagesverlust unter den Top-Kryptowährungen (Stand: 11:40 Uhr MESZ). Nach 80 Wochen in Folge mit Nettozuflüssen verzeichnete der Coin außerdem erstmals wieder Nettoabflüsse institutioneller Gelder. Die Abverkäufe erfolgen nur wenige Tage vor der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung des Core PCE Index am Freitag - einem der wichtigsten Inflationsindikatoren der US-Notenbank Fed. Marktbeobachter sprechen von …