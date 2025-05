DJ BAT erwägt Verkauf von kleinem Anteil seiner ITC-Beteiligung

Von Ian Walker

DOW JONES--British American Tobacco (BAT) erwägt den Verkauf eines kleinen Teils seiner Beteiligung am indischen Mischkonzern ITC. Der Zigarettenhersteller mit Marken wie Kent, Dunhill und Lucky Strike erklärte, eine solche Veräußerung, sollte sie stattfinden, würde über die Börse abgewickelt. Es sei aber nicht sicher, dass es zu einem Verkauf kommen werde.

Laut Factset hält BAT 25,4 Prozent an ITC. Das Unternehmen ist stark im indischen Tabakgeschäft, betreibt aber auch Geschäfte in den Branchen IT und Verpackungen.

Die BAT-Aktie gab im Nachmittagshandel um 19,0 Pence oder 0,6 Prozent auf 33,15 Pfund nach. Die Aktie von ITC war bei 433,90 indischen Rupien (4,47 Euro) aus dem Handel gegangen.

