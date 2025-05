Vaduz (ots) -Vom 25. bis 27. Mai fand der jährliche Besuch einer Gruppe von US-Kongressmitarbeitenden in Liechtenstein statt. Der Besuch ermöglichte den Gästen, einen vertieften Einblick in das Liechtensteiner Staatswesen und den Wirtschaftsstandort zu gewinnen. Daneben bot der Besuch Gelegenheit, sich gezielt über die inhaltliche Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen zwischen Liechtenstein und den Vereinigten Staaten von Amerika auszutauschen.Die USA sind Liechtensteins wichtigster aussereuropäischer Wirtschaftspartner. Diese Partnerschaft ist über Jahrzehnte gewachsen. Sie hat zu regem Handel und zu starker Präsenz der liechtensteinischen Industrie in den USA und in amerikanischen Lieferketten geführt. Liechtenstein und die USA sind derzeit im Gespräch darüber, wie diese erfolgreichen Wirtschaftsbeziehungen weiter vertieft werden können.Die fünf Mitarbeitenden demokratischer und republikanischer Kongressabgeordneter aus den USA besuchten während ihres dreitägigen Aufenthalts mehrere Institutionen und Unternehmen in Liechtenstein und tauschten sich mit Vertreterinnen und Vertretern der liechtensteinischen Verwaltung, Wirtschaft, Bildung und Kultur aus. Höhepunkt des diesjährigen Besuchs bildeten der Empfang bei S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein sowie das traditionelle Arbeitsessen gegeben von Aussenministerin Sabine Monauni.Die Pflege der guten Beziehungen zum US-Kongress ist ein wichtiger Pfeiler der diplomatischen Beziehungen zwischen Liechtenstein und den USA. Der US-Kongress trägt in zentralen Bereichen zur aussenpolitischen Ausrichtung der USA bei. Seit vielen Jahren werden Besuche von US-Kongressmitarbeitenden nach Liechtenstein organisiert, welche den liechtensteinischen Anliegen zu mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung verhelfen und die Beziehungen zu den USA nachhaltig stärken.Pressekontakt:Dr. Martin FrickAmtsleiter, Amt für Auswärtige AngelegenheitenT +423 236 60 69martin.frick@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100932037