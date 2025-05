DJ MÄRKTE EUROPA/DAX auf Allzeithoch - Rüstungsaktien weiter gesucht

DOW JONES--An den europäischen Aktienmärkten setzt sich die Aufwärtswelle am Dienstag fort. Der DAX ist zurück auf Rekordkurs, er gewinnt 0,7 Prozent auf 24.204 Punkte. Bei 24.231 Punkten wurde ein Allzeithoch markiert. Der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,4 Prozent auf 5.417 Punkte an. Zum einen herrscht am Markt weiter Zuversicht, dass im Zollstreit mit den USA mit der bis Juli verlängerten Frist noch eine Einigung gefunden wird, also Zölle von 50 Prozent auf Waren aus der EU vermieden werden. Die EU hat mittlerweile offiziell verlautbart, die Gespräche mit US-Vertretern zu beschleunigen, um den Handelsstreit zu deeskalieren. Daneben profitiert der Markt von ersten günstigen Daten zur Inflationsentwicklung im Mai.

Die Jahresinflationsrate in Frankreich ist deutlich auf 0,6 Prozent zurückgegangen, erwartet worden waren 0,9 Prozent. "Die Chance steigt, dass mit der erwarteten Zinssenkung im Juni noch nicht Schluss ist", so ein Marktteilnehmer. "Je niedriger die Inflation, desto größer das Zinssenkungspotenzial", sagt er. Weiteren Aufschluss dazu erhofft er sich von den deutschen Inflationsdaten sowie von den Preisdaten aus Spanien und Italien. Sie sollen alle am Freitag veröffentlicht werden.

"Sollte die Wall Street dem DAX nicht in die Suppe spucken, könnte er über den Tag hinaus die Marke von 25.000 Punkten ansteuern", so der Marktteilnehmer.

Am Devisenmarkt kann sich der Dollar auf breiter Front etwas erholen, der Euro kommt auf 1,1370 Dollar zurück. Am Montag war er zum Euro auf ein Einmonatstief gefallen, vornehmlich belastet von Sorgen um den angespannten Haushalt der USA. Am Anleihemarkt ziehen die Notierungen leicht an.

Rüstungsaktien laufen weiter

Rüstungsaktien setzen ihre jüngste Aufwärtsbewegung fort. Neben der generell positiven Stimmung für den Sektor angesichts praktisch europaweit geplanter höherer Ausgaben für Verteidigung, stützen Aussagen von Bundeskanzler Friedrich Merz, wonach die Ukraine beim Einsatz gelieferter deutscher Waffen keinerlei Reichweitenbeschränkungen mehr unterliege. Auch Frankreich, Großbritannien und die USA haben bisher geltende Reichweitenbeschränkungen aufgehoben. Dazu verschärfte US-Präsident Donald Trump zuletzt den Ton gegenüber dem russischen Präsidenten wegen der verstärkten Angriffe auf die Ukraine. Rheinmetall gewinnen 2,3 Prozent, Hensoldt 3,7 Prozent, Renk 2,7 Prozent, Leonardo 2,2 Prozent und BAE Systems 2,6 Prozent.

Der europäische Stoxx-Index der Industrieaktien gewinnt 0,7 Prozent. Noch stärker zeigt sich nur der Technologieindex, der um 1,2 Prozent zulegt. Auf der anderen Seite bröckeln die Indizes der Versicherer und der Versorger etwas ab.

Gefragt sind auch Immobilientitel, deren Branchenindex um 0,7 Prozent anzieht. Er profitiert angesichts der starken Zinsabhängigkeit des Immobiliengeschäfts von den günstigen französischen Preisdaten und der damit verbundenen Zinssenkungsfantasie.

Größter DAX-Gewinner sind Zalando (+3,6%) und Qiagen (+2,9%). Am Ende rangieren mit Einbußen bis 1,4 Prozent die Versorger Eon und RWE. Eon werden belastet von einer Abstufung auf "Neutral" von "Buy" durch die Citi. Im Kurs seien potenziell positive regulatorische Entscheidungen nunmehr eingepreist, so die Analysten.

Für die Bayer-Aktie geht es 0,6 Prozent nach oben. Die Tochter Bayer Cropscience habe starke Quartalszahlen vorgelegt, die das Papier an der indischen Börse um mehr als 10 Prozent nach oben trieben, heißt es.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.416,81 +0,4% 21,48 +10,2% Stoxx-50 4.566,67 +0,4% 16,33 +5,6% DAX 24.204,19 +0,7% 176,54 +20,7% MDAX 30.558,28 +0,6% 168,23 +18,8% TecDAX 3.872,13 +1,1% 41,10 +12,1% SDAX 16.655,79 +0,1% 15,30 +21,4% CAC 7.833,57 +0,1% 5,44 +6,1% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 18:06 % YTD EUR/USD 1,1358 -0,2% 1,1386 1,1380 +10,0% EUR/JPY 163,68 +0,7% 162,53 162,56 -0,2% EUR/CHF 0,9379 +0,4% 0,9344 0,9340 +0,0% EUR/GBP 0,8386 -0,1% 0,8393 0,8391 +1,5% USD/JPY 144,11 +0,9% 142,76 142,86 -9,3% GBP/USD 1,3544 -0,2% 1,3564 1,3562 +8,3% USD/CNY 7,1809 +0,1% 7,1730 7,1708 -0,5% USD/CNH 7,1894 +0,2% 7,1781 7,1784 -2,1% AUS/USD 0,6448 -0,6% 0,6489 0,6494 +4,8% Bitcoin/USD 110.111,45 +0,7% 109.399,15 110.275,20 +17,3% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,04 61,58 -0,9% -0,54 -13,8% Brent/ICE 64,29 64,81 -0,8% -0,52 -13,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3296,07 3340,20 -1,3% -44,13 +27,2% Silber 29,12 29,36 -0,8% -0,24 +5,1% Platin 954,46 957,14 -0,3% -2,68 +9,3% Kupfer 4,76 4,81 -1,0% -0,05 +17,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewaehr) ===

