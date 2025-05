© Foto: Dall-E

Zölle, Schulden, Abstufung: Trumps Finanzpolitik heizt die Bond-Märkte an. Warum Anleger nervös werden.Ein einziger Tweet von Donald Trump hat gereicht, um die Finanzmärkte erneut in Aufruhr zu versetzen. Der US-Präsident schlug vor, ab dem 1. Juni Strafzölle von 50 Prozent auf europäische Importe zu verhängen. Als Begründung nannte er den schleppenden Verlauf der Handelsgespräche mit der EU. Nach einem Gespräch mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wurde der Starttermin zwar auf den 9. Juli verschoben, doch der Druck bleibt hoch. Trump bleibt seiner Linie treu, mit drohenden Zöllen geopolitische Ziele durchzusetzen. Die Reaktion an den Aktienmärkten fiel heftig aus: …