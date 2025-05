Mida Solutions firmiert ab sofort unter dem Namen NUSO Italia und erweitert sein Angebot um verbesserte Cloud-Kommunikationslösungen

NUSO, ein globaler Lösungsanbieter für Unternehmenskommunikation und Zusammenarbeit, gibt die Umfirmierung seiner Tochtergesellschaft Mida Solutions in NUSO Italia Srl bekannt und verstärkt seine Präsenz in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA).

Das erweiterte Angebot von NUSO Italia in der EMEA-Region befähigt Partner, ein breiteres und wettbewerbsfähigeres Kommunikationsangebot bereitzustellen. Durch die Integration des skalierbaren Unified Communications-Portfolios von NUSO mit den etablierten Contact Center- und Compliance-Aufzeichnungsfunktionen von NUSO Italia (bisher Mida Solutions) können Partner eine breitgefächerte Palette von Dienstleistungen bereitstellen, wie etwa Sprach-, Messaging-, Kollaborations-, Mobilitäts- und Compliance-Aufzeichnungslösungen, die auf komplexe Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind. Dieser Schritt erleichtert unseren Partnern den Zugang zu innovativen Lösungen, verkürzt die Bereitstellungszyklen und eröffnet neue Möglichkeiten für die Marktexpansion.

"Angesichts der starken Nachfrage durch NUSO-Händler haben wir unsere Präsenz in EMEA weiter verstärkt", so Matt Siemens, CEO bei NUSO. "Wir setzen uns aktiv dafür ein, unsere Partner bei der digitalen Transformation ihrer Kunden zu unterstützen."

Seit der Übernahme von Mida Solutions im Dezember 2023 und der Registrierung von NUSO Italia als lizenziertem Dienstleister in Italien bietet das Unternehmen nun folgende Leistungen an:

Gehostete Sprachdienste und SIP-Trunking : Cloud-native Lösungen mit erweiterten Sprach-, Messaging-, Collaboration-, Mobilitäts- und webbasierten Verwaltungstools

: Cloud-native Lösungen mit erweiterten Sprach-, Messaging-, Collaboration-, Mobilitäts- und webbasierten Verwaltungstools Contact Center as a Service (CCaaS) : Kanalübergreifende Interaktion mit Kunden, Echtzeitanalysen, intelligente Anrufweiterleitung und Unterstützung für hybride Teams

: Kanalübergreifende Interaktion mit Kunden, Echtzeitanalysen, intelligente Anrufweiterleitung und Unterstützung für hybride Teams Compliance-Aufzeichnungen : Sichere Audio-/Screenshare-/Videoaufnahmen mit KI-gestützter Transkription und Stimmungsanalyse

: Sichere Audio-/Screenshare-/Videoaufnahmen mit KI-gestützter Transkription und Stimmungsanalyse Comprehensive Communications Suite: Unübertroffene Flexibilität und einfache Partnerschaftsgelegenheiten für MSPs und Systemintegratoren in Verbindung mit UCaaS, SIP-Trunking und einem eigenen globalen Carrier-Netzwerk, das auf einer Cloud-nativen Plattform basiert.

"NUSO ist auf dem Markt einzigartig, da es eine Infrastruktur der Carrier-Klasse mit einem robusten UC- und Contact Center-Angebot kombiniert", erklärt Marco Cortese, Director of Sales für Europa. "Die Integration der Dienstleistungen von NUSO und NUSO Italia ist ein starkes Wertversprechen für unsere Partner und deren Kunden."

NUSO Italia Srl wird seine Bestandskunden auch künftig betreuen und seine Reichweite mit Unterstützung seines engagierten Teams vor Ort vergrößern, das durch die globalen Ressourcen und Investitionen von NUSO nun gestärkt wird.

Über NUSO

NUSO verbindet Unternehmen mit ihren Kunden auf eine einfache, zuverlässige und kostengünstige Art. NUSO richtet sich an kleine und mittelständische Unternehmen und bietet erweiterte Unified Communications and Collaboration-(UC&C-)Lösungen an, jedoch ohne die Komplexität und die Kosten herkömmlicher Unternehmensplattformen. NUSO ist bekannt für seine resiliente, redundante Infrastruktur und seinen responsiven Support und verfügt über die Zertifizierung nach ISO 27001:2022 ein Ergebnis seiner Anstrengungen für sichere und zuverlässige globale Kommunikationsdienste.

