Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 27. Mai 2025 Lukas Oehri als neues Mitglied in die Prüfungskommission für Notare für die laufende Mandatsperiode bis 2028 bestellt. Die Nachbesetzung wurde erforderlich, da das bisherige Mitglied Jasmin Walch aus dem Fürstlichen Landgericht ausscheidet. Lukas Oehri vertritt in der Prüfungskommission für Notare künftig die Interessen des Fürstlichen LandgerichtsDie Prüfungskommission für Notare setzt sich für die verbleibende Mandatsperiode bis 2028 neu wie folgt zusammen: Den Vorsitz hat Fabian Rischka als Vertreter der Notariatskammer inne. Lukas Oehri als Vertreter des Fürstlichen Landegerichts und Manuel Walser als Vertreter der Liechtensteinischen Rechtsanwaltskammer fungieren als Mitglieder. Ersatzmitglieder sind Nicolai Binkert von der Notariatskammer, Diana Kind vom Fürstlichen Landgericht und Ralph Wanger von der Liechtensteinischen Rechtsanwaltskammer.Die Regierung dankt Lukas Oehri für die Bereitschaft, sich in der Prüfungskommission für Notare einzubringen, und wünscht für die Ausübung dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg. Dem ausscheidenden Mitglied Jasmin Walch dankt die Regierung für die geleistete Arbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.Pressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und JustizMichael Winkler, GeneralsekretärT+423 236 60 94michael.winkler@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100932042