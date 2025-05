© Foto: Dall-E

Die Aktie von SharpLink Gaming kennt am Dienstag kein Halten mehr und explodiert um über 650 Prozent. Was es mit der Kursexplosion auf sich hat.An Aktien, die am Dienstag steigen, fehlt es angesichts eines erneut äußerst konstruktiven Gesamtmarktumfelds nicht. Der deutsche Leitindex DAX kann sich um mehr als ein Prozent steigern, während die US-Indizes nach der am Wochenende von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zollpause um rund 1,5 Prozent zulegen können. Zu den Gewinnern gehören vor allem Anlegerlieblingen wie das deutsche Rüstungstrio Rheinmetall, Renk und Hensoldt, während am US-Markt trotz schwacher Verkaufszahlen E-Fahrzeughersteller Tesla sowie Nvidia gefragt sind. Tipp aus …