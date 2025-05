DJ XETRA-SCHLUSS/DAX zurück auf Rekordkurs

DOW JONES--Der DAX ist zurück auf Rekordkurs. Er schloss am Dienstag mit einem Plus von 0,8 Prozent auf 24.226 Punkte so hoch wie nie zuvor. Das neue Allzeithoch aus dem Handelsverlauf liegt bei 24.300,97 Punkten. Zum einen herrschte am Markt weiter Zuversicht, im Zollstreit mit den USA sollte mit der bis Juli verlängerten Frist noch eine Einigung gefunden werden. Die EU hat mittlerweile offiziell mitgeteilt, sie werde die Gespräche mit US-Vertretern beschleunigen, um den Handelsstreit zu deeskalieren. Daneben profitierte der Markt von ersten günstigen Daten zur Inflationsentwicklung im Mai.

Die Jahresinflationsrate in Frankreich ist deutlich auf 0,6 Prozent zurückgegangen, erwartet worden waren 0,9 Prozent. "Die Chance steigt, dass mit der erwarteten Zinssenkung im Juni noch nicht Schluss ist", so ein Marktteilnehmer. "Je niedriger die Inflation, desto größer das Zinssenkungspotenzial", sagte er. Weiteren Aufschluss dazu erhofft er sich von den deutschen Inflationsdaten sowie von den Preisdaten aus Spanien und Italien. Sie sollen alle am Freitag veröffentlicht werden.

"Sollte die Wall Street dem DAX nicht in die Suppe spucken, könnte er über den Tag hinaus die Marke von 25.000 Punkten ansteuern", so der Marktteilnehmer.

Rüstungsaktien laufen weiter

Rüstungsaktien setzten ihre jüngste Aufwärtsbewegung fort. "Mit jeder Drohne, die Putin nach Kiew schickt, wird klarer, dass an einer Aufrüstung kein Weg vorbeiführt", so ein Händler. Rheinmetall markierten neue Allzeithochs, sie gewannen 2,6 Prozent. Hensoldt stiegen um 5,7 Prozent und Renk um 2,2 Prozent.

Gefragt waren auch Immobilientitel. Sie profitierten angesichts der starken Zinsabhängigkeit des Immobiliengeschäfts von den günstigen französischen Preisdaten und der damit verbundenen Zinssenkungsfantasie.

Größte DAX-Gewinner waren Zalando (+5,0%) und Qiagen (+2,7%). Am Ende rangierten mit Einbußen bis zu 1,3 Prozent die Versorger Eon und RWE. Eon litten unter einer Abstufung auf "Neutral" von "Buy" durch die Citi. Im Kurs seien potenziell positive regulatorische Entscheidungen nunmehr eingepreist, so die Analysten.

Für die Bayer-Aktie ging es 1 Prozent nach oben. Die Tochter Bayer Cropscience habe starke Quartalszahlen vorgelegt, die das Papier an der indischen Börse um mehr als 10 Prozent nach oben trieben, hieß es am Markt.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 24.226,49 +0,8% +20,7% DAX-Future 24.281,00 +1,0% +19,1% XDAX 24.240,97 +1,0% +21,1% MDAX 30.632,05 +0,8% +18,8% TecDAX 3.870,82 +1,0% +12,1% SDAX 16.689,99 +0,3% +21,4% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,02 +28 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag DAX 26 12 2 1.151,2 53,5 2.599,3 37,0 MDAX 35 12 3 195,9 31,7 406,7 24,5 TecDAX 23 6 1 316,4 19,3 632,7 13,4 SDAX 39 25 6 125,3 11,7 182,1 9,7 Umsätze in Millionen ===

