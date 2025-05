In diesem Podcast werfen wir einen umfassenden Blick auf den aktuellen Stand der Elektromobilität in Österreich. Philipp Wieser, Leiter von OLÉ - Österreichs Leitstelle für Elektromobilität der Bundesagentur AustriaTech, erklärt uns, warum das Land beim Ladeinfrastruktur-Ausbau glänzt, welche rechtlichen Knoten noch gelöst werden müssen - und was der Förderstopp für Elektroautos für das Marktgeschehen in diesem Jahr bedeuten könnte. ++ Diesen Pod ...

Den vollständigen Artikel lesen ...