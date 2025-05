Um Unternehmen dabei zu unterstützen, den immer strengeren Datenschutzbestimmungen einen Schritt voraus zu sein, hat Regula, ein globaler Entwickler von Identitätsprüfungslösungen, seine Funktionen zur Maskierung personenbezogener Daten auf Regula Forensic Studio (RFS) ausgeweitet, eine Software für forensische Geräte. Mit diesem neuen Update können Dokumentenexperten personenbezogene Daten mit einem einzigen Klick schützen und so den wachsenden Datenschutzanforderungen gerecht werden, ohne den Arbeitsablauf zu unterbrechen.

Die Funktion zum Verbergen personenbezogener Daten, die bereits in Regula Document Reader SDK verfügbar ist, ist nun auch Teil des RFS-Toolset, das von Grenzbeamten, Forensikern und Strafverfolgungsbehörden verwendet wird. Damit unterstützt das gesamte Regula-Ökosystem von der Echtzeit-ID-Verifizierung bis hin zur eingehenden forensischen Analyse nun nativ robuste Datenschutzkontrollen.

Diese Erweiterung kommt zu einer Zeit, in der Compliance nicht nur eine Checkbox ist, sondern eine geschäftskritische Notwendigkeit. Laut einer globalen Umfrage von Regula geben 28 der Unternehmen die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften als Hauptgrund für die Implementierung von Lösungen zur Identitätsprüfung an. Bei großen Unternehmen steigt dieser Anteil sogar auf 35 %.

Mit der neuen Funktion können Dokumentenexperten personenbezogene Daten wie Namen, Fotos und ID-Nummern direkt in forensischen Arbeitsabläufen unkenntlich machen oder ausblenden. So wird sichergestellt, dass sensible Daten verantwortungsbewusst behandelt werden und strenge globale Anforderungen wie die DSGVO, CCPA und andere erfüllt werden.

"Die forensischen Tools von Regula genießen das Vertrauen von Fachleuten, die mit den sensibelsten Identitätsdokumenten umgehen, daher dürfen Datenschutz und Compliance keine Nebensache sein", so Ihar Kliashchou, Chief Technology Officer bei Regula. "Mit der jetzt in unsere ID-Verifizierungs-Tools integrierten Datenmaskierung mit einem Klick können Experten personenbezogene Daten während der Analyse sofort anonymisieren und so sichere, konforme Workflows für Audits, Schulungen oder die Erstellung von Datenbanken ermöglichen, ohne dabei an Geschwindigkeit oder Genauigkeit einzubüßen."

Was ist noch neu in Regula Forensic Studio?

Neben der Funktion zum Maskieren personenbezogener Daten enthält die neueste RFS-Version über 40 Updates, die sich auf Geschwindigkeit, Anpassungsmöglichkeiten und forensische Präzision konzentrieren:

Neue Analyse-Tools : Gelbe-Punkt-Analyse zum Zurückverfolgen der Herkunft von Dokumenten und zum Erkennen nicht autorisierter Duplikate.

: Gelbe-Punkt-Analyse zum Zurückverfolgen der Herkunft von Dokumenten und zum Erkennen nicht autorisierter Duplikate. Intelligentere Bildgebung : Gammakorrektur pro Lichtquelle und Vollspektrum-HDR-Bildgebung (nicht nur UV) für mehr Klarheit bei allen Materialien.

: Gammakorrektur pro Lichtquelle und Vollspektrum-HDR-Bildgebung (nicht nur UV) für mehr Klarheit bei allen Materialien. Optimierte Zusammenarbeit : Video-Bildschirmaufzeichnung und Kameraaufzeichnung unterstützen die Schulung von Teams und die Überprüfung von Fällen.

: Video-Bildschirmaufzeichnung und Kameraaufzeichnung unterstützen die Schulung von Teams und die Überprüfung von Fällen. Schnellere Erkenntnisse : Die hyperspektrale Bildgebung ist jetzt 20 schneller, ohne dass Details verloren gehen.

: Die hyperspektrale Bildgebung ist jetzt 20 schneller, ohne dass Details verloren gehen. Verbesserter digitaler Zoom : Auf bis zu 16-fache Vergrößerung für detaillierte Untersuchungen erweitert.

: Auf bis zu 16-fache Vergrößerung für detaillierte Untersuchungen erweitert. Visuelle Berichterstellung : Möglichkeit zur Erstellung von zusammengesetzten Bildern unter verschiedenen Lichtverhältnissen, ideal für Gutachten oder Präsentationen vor Gericht.

: Möglichkeit zur Erstellung von zusammengesetzten Bildern unter verschiedenen Lichtverhältnissen, ideal für Gutachten oder Präsentationen vor Gericht. Integrierte Arbeitsabläufe : Automatisierte Dokumentensuche im Information Reference System (IRS) nach dem Lesen der MRZ, um manuelle Schritte zu reduzieren.

: Automatisierte Dokumentensuche im Information Reference System (IRS) nach dem Lesen der MRZ, um manuelle Schritte zu reduzieren. Flexible Videomodi : Drei Optionen für unterschiedliche Untersuchungsaufgaben Echtzeitanzeige ohne Bildauslassungen, hochauflösende Aufnahme und ein erweiterter A4-Sichtfeldmodus.

: Drei Optionen für unterschiedliche Untersuchungsaufgaben Echtzeitanzeige ohne Bildauslassungen, hochauflösende Aufnahme und ein erweiterter A4-Sichtfeldmodus. Breitere Betriebssystemkompatibilität: Unterstützt jetzt Rocky- und Debian-Linux-Distributionen und erweitert damit die Einsatzmöglichkeiten.

Weitere Informationen zu Regula Forensic Studio und den neuesten Funktionen finden Sie auf der offiziellen Website von Regula.

Über Regula

Regula ist ein weltweiter Entwickler von forensischen Geräten und Lösungen zur Identitätsprüfung. Mit unserer mehr als 30-jährigen Erfahrung in der forensischen Forschung und der weltweit größten Bibliothek von Dokumentenvorlagen entwickeln wir bahnbrechende Technologien zur Überprüfung von Dokumenten und biometrischen Daten. Unsere Hardware- und Softwarelösungen ermöglichen es mehr als 1.000 Organisationen und 80 Grenzkontrollbehörden weltweit, ihren Kunden einen erstklassigen Service zu bieten, ohne Kompromisse bei der Sicherheit oder Geschwindigkeit einzugehen. Regula wurde mehrfach in den Gartner® Market Guide for Identity Verification als "Representative Vendor" aufgenommen.

Erfahren Sie mehr unter www.regulaforensics.com.

