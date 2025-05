21Shares reicht ersten SUI-ETF an der Nasdaq ein

21Shares hat einen Antrag bei der Nasdaq eingereicht, um den ersten Exchange-Traded-Fund (ETF) für den SUI-Token, das native Asset der Sui-Blockchain, zu starten. Der vorgeschlagene 21Shares SUI-ETF soll Anlegern eine regulierte und zugängliche Möglichkeit bieten, sich an SUI zu beteiligen, ohne die Komplexität der direkten Verwaltung digitaler Vermögenswerte.

Ein Meilenstein für das Sui-Ökosystem

Die von Mysten Labs entwickelte Sui-Blockchain, gegründet von ehemaligen Meta-Ingenieuren, ist eine hochleistungsfähige Layer-1-Blockchain, die für schnelle, sichere und skalierbare dezentrale Anwendungen (dApps) ausgelegt ist. Bekannt für ihre parallele Transaktionsausführung, Subsekunden-Finalität und eine entwicklerfreundliche Programmiersprache, hat Sui in Anwendungen wie dezentralisierten Finanzen (DeFi), Gaming, NFTs und der Tokenisierung realer Vermögenswerte erheblich an Bedeutung gewonnen. Mit einer Marktkapitalisierung von über 12 Milliarden US-Dollar steht SUI knapp außerhalb der Top 10 der globalen Kryptowährungen, was seine wachsende Bedeutung unterstreicht.

Die Einreichung des 21Shares SUI-ETFs ist ein historischer Moment für das Sui-Ökosystem und stellt es neben etablierte Krypto-Giganten wie Bitcoin und Ethereum, die bereits ETF-Produkte auf dem Markt oder in Entwicklung haben. Sollte die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) den ETF genehmigen, könnten Anleger über traditionelle Brokerkonten von der Preisentwicklung von SUI profitieren, ohne Krypto-Börsen nutzen oder private Schlüssel verwalten zu müssen. Dieser Schritt spiegelt das wachsende institutionelle Interesse an SUI und dem breiteren Altcoin-Markt wider, da Kryptowährungen in der Mainstream-Finanzwelt an Legitimität gewinnen.

Details der Einreichung

Die Einreichung des 21Shares SUI-ETFs, vorgelegt von Sun Kim, Senior Associate General Counsel der Nasdaq, ist ein Formular 19b-4-Antrag, ein entscheidender regulatorischer Schritt, um den ETF an der Nasdaq-Börse zu listen und zu handeln. Dies folgt auf eine frühere S-1-Registrierung, die 21Shares am 30. April 2025 bei der SEC eingereicht hat und die Struktur und Ziele des Fonds beschreibt. Der vorgeschlagene ETF wird die Performance von SUI anhand des CF Sui-Dollar Reference Rate Index verfolgen, wobei die Coinbase Custody Trust Company als Verwahrer fungiert, um institutionelle Sicherheit für die Vermögenswerte des Fonds zu gewährleisten.

Im Gegensatz zu seinem europäischen Pendant, dem 21Shares Sui Staking ETP, wird die US-Version keine Staking-Belohnungen anbieten, vermutlich um den SEC-Richtlinien zu Staking und Wertpapierregelungen zu entsprechen.

Der ETF wird Kreationen und Rücknahmen in bar abwickeln, eine gängige Praxis für Krypto-ETFs, die die Zugänglichkeit für traditionelle Anleger sicherstellt. 21Shares hat zudem eine strategische Partnerschaft mit der Sui Foundation etabliert, die Produktkooperationen und Forschungsinitiativen umfasst, um die Akzeptanz der Sui-Blockchain weiter voranzutreiben. Diese Partnerschaft stärkt die Glaubwürdigkeit des ETFs und unterstreicht das Engagement von 21Shares, die Reichweite von SUI auf globalen Märkten zu erweitern.

Der größere Kontext: Eine Welle von Krypto-ETFs

Der 21Shares SUI-ETF ist Teil einer breiteren Welle von Krypto-ETF-Anträgen, die auf eine Überprüfung durch die SEC warten. Bis zum 1. Mai 2025 stehen über 70 Krypto-ETFs, die Vermögenswerte wie Solana, XRP, Dogecoin und Polkadot abdecken, zur Prüfung an, getrieben von einer kryptofreundlicheren regulatorischen Haltung nach einer Anweisung von US-Präsident Donald Trump an die SEC im Januar 2025.

Die SEC hat jedoch Entscheidungen über mehrere Krypto-ETFs, einschließlich eines CoinShares XRP-ETFs, verzögert, und Analysten prognostizieren, dass Genehmigungen möglicherweise erst im vierten Quartal 2025 erfolgen. Der 21Shares SUI-ETF sowie ein konkurrierender Vorschlag von Canary Capital stehen vor einem ähnlichen regulatorischen Zeitplan, ohne Garantie für eine Genehmigung.

Bloomberg-ETF-Analysten Eric Balchunas und James Seyffart haben die wachsende institutionelle Nachfrage nach kryptogestützten Produkten hervorgehoben, wobei in Europa bereits 400 Millionen US-Dollar an verwalteten Vermögenswerten (AUM) in Sui-basierten ETPs verzeichnet wurden (Stand 25. April 2025). Der Erfolg des 21Shares Sui Staking ETP, das im Juli 2024 in Europa gestartet wurde, zeigt weiterhin den Appetit der Anleger auf regulierte SUI-Anlagen.

