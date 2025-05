© Foto: picture alliance / Zoonar | Oliver Boehmer

Neue US-Zölle belasten PDD Holdings Quartalszahlen. Wie steht es um den chinesischen E-Commerce-Giganten?"Shoppe wie ein Milliardär." Mit diesem Werbeslogan und niedrigen Preisen sorgte die TEMU-Mutter PDD Holdings in der Vergangenheit für Aufsehen. Doch dass sie mit falsch deklarierten Päckchen in Europa und den USA Milliarden Euro beziehungsweise US-Dollar an Steuerzahlungen und vielfach auch technische und Umweltstandards umging, die heimische Hersteller benachteiligen, übersah die Politik bisher großzügig. Doch diese Zeiten sind nun zumindest in den USA vorerst vorüber. Anders als seine Vorgänger spricht Donald Trump Missstände offen an und drängt die Handelspartner mit neuen Abkommen …