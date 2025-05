Berlin (ots) -Sie geben Kindern ein Frühstück, pflanzen Wälder, kämpfen gegen Hass im Netz und stehen jungen Menschen zur Seite, die durchs System gefallen sind: 15 Unternehmen wurden am 27. Mai in Berlin mit dem Deutschen Preis für Unternehmensengagement ausgezeichnet - für ihr beeindruckendes, oft stilles Wirken an den Schnittstellen zwischen Wirtschaft, Gesellschaft und Gemeinwohl.Der neue bundesweite Preis würdigt Unternehmen, die gemeinsam mit zivilgesellschaftlichen oder staatlichen Partnern konkrete gesellschaftliche Herausforderungen anpacken - von Bildungsgerechtigkeit und Teilhabe über Klimaschutz bis zur Stärkung demokratischer Werte. Ob ein Handwerksbetrieb in Brandenburg, der Menschen mit Sprachbarrieren durch eine individuelle Ausbildung echte Perspektiven bietet, oder ein Großunternehmen, das täglich Tausende Kinder mit einem Frühstück versorgt: Die ausgezeichneten Projekte zeigen, wie Wirtschaft Verantwortung übernimmt - und Wandel gestaltet. Auch digitale Zivilcourage, strategisches Pro-Bono-Engagement oder nachhaltige Mobilität finden Anerkennung. Die Vielfalt ist groß - genau wie die Wirkung."Diese Unternehmen zeigen, was möglich ist, wenn Wirtschaft sich einmischt - klug, ideenreich und mit Haltung", so André Koch-Engelmann, Co-Geschäftsführer von UPJ und Jury-vorsitzender. Toni Willkommen von brand eins, Medienpartner des Preises, ergänzt: "Soziale Verantwortung und wirtschaftlicher Erfolg gehören zusammen. Die Preisträger machen das sichtbar - und regen zur Nachahmung an."Insgesamt 89 Bewerbungen aus allen Regionen Deutschlands lagen der Fachjury vor - eingereicht von kleinen, mittleren und großen Unternehmen. 15 von ihnen wurden in vier Kategorien sowie mit einem Sonderpreis für herausragendes Corporate Volunteering ausgezeichnet.Die Preisträger und ihre Gewinner-Projekte im ÜberblickKategorie "Gemeinsam für Vielfalt, Teilhabe und Zusammenhalt"- BASF: LUnited - Gestalte das Engagement von morgen- Dr. Ausbüttel: Entwicklungsvorhaben Nord- Bäckerei Wiese: Wiese AkademieKategorie "Gemeinsam für Bildung und Chancengerechtigkeit"- Brömer & Sohn: WiesPaten - Unternehmenspatenschaften für Bildung & Zukunft- Lidl: Lidl | Kooperation mit brotZeit e.V.- Noerr: Noerr KinderCampKategorie "Gemeinsam für Demokratie und Menschenrechte"- BUHLMANN Group: Stiftung Solidarität Ukraine- Telekom: Gemeinsam GegenHassImNetz- Tessloff Verlag: WAS IST WAS Demokratie / Demokratie Initiative für Kinder und FamilienKategorie "Gemeinsam für Klima und Umwelt"- Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken: Klima-Initiative "Morgen kann kommen"- JobRad: Die Fahrrad-Fan-Zahl- VFL Wolfsburg: Wir für Klima und UmweltSonderpreis für herausragendes Corporate Volunteering- Osborne Clarke: Das Engagement von Osborne Clarke am Beispiel von Stiftung Wirkungsanteil- Freshfields: Pro bono Strafverteidigung für komplexe Hilfebedarfe- SCHUFA: Wir alle im selben Team - das Engagement der SCHUFA bei den Special OlympicsÜber den Deutschen Preis für UnternehmensengagementDer Deutsche Preis für Unternehmensengagement wird durch UPJ vergeben. Die Umsetzung erfolgt mit Unterstützung von Partnern wie der Kommunikationsberatung Ketchum und dem Medienhaus brand eins.Detaillierte Informationen zum Deutschen Preis für Unternehmensengagement sind abrufbar unter: www.unternehmensengagementpreis.dePressekontakt:Mareike SpendelKommunikation, UPJmareike.spendel@upj.deBildmaterial stellen wir auf Anfrage gerne zu Verfügung.Original-Content von: UPJ e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179879/6043835