Toronto (ots/PRNewswire) -- Solana-ETP von Valour erobert die AUM-Führung zurück: Mit Stand vom 23. Mai 2025 hat Valours Solana-ETP den Bitcoin-ETP von Valour überholt und ist mit 274,9 Mio. USD (377,5 Mio. CAD) der größte ETP nach AUM und damit der drittgrößte Solana-Fonds in Europa.- Als Muttergesellschaft von Valour ist DeFi Technologies der größte institutionelle Vermögensverwalter von Solana in Nordamerika.- DeFi Technologies ist führend bei der Monetarisierung von Solana: Durch eine Kombination aus MEV-optimierten Validatoren, Staking und firmeneigenen Monetarisierungsstrategien erzielt DeFi Technologies eine Rendite von 12 % auf gestaktes Solana und generiert auf Basis der aktuellen Asset-Preise bis zu 45,3 Mio. CAD (33 Mio. USD) an jährlichen Einnahmen - mehr als jeder andere Vermögensverwalter oder öffentliche Solana-Inhaber weltweit.- DeFi Technologies bekräftigt Umsatzprognose für 2025: Das Unternehmen bestätigt seine Umsatzprognose von 285,6 Mio. CAD (201,07 Mio. USD) für das Geschäftsjahr 2025, wobei es klarstellt, dass es nicht-operative buchhalterische Anpassungen im Zusammenhang mit zuvor erworbenen gesperrten Solana- und Avalanche-Tokens ausschließt.DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen ("DeFi") überbrückt, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten ("ETPs"), berichtet, dass sein börsengehandeltes Produkt Solana ("SOL") ("ETP") erneut das größte Produkt des Unternehmens nach verwaltetem Vermögen ("AUM") geworden ist und damit sein Flaggschiff Bitcoin ("BTC") ETP überholt hat.Mit Stand vom 23. Mai 2025 hält der Solana-ETP von Valour 274.850.850 USD (377.548.870 CAD) an AUM und übertrifft damit den Bitcoin-ETP mit 269.640.836 USD (370.392.134 CAD). Dieser Meilenstein unterstreicht die steigende Nachfrage der Investoren nach SOL und das wachsende Vertrauen in die langfristige Stärke des Netzes.Top-Highlights:- Valour verwaltet den drittgrößten Solana-Fonds in Europa: Valour, der europäische ETP-Emittent für DeFi Technologies, verwaltet den drittgrößten Solana-Fonds in Europa und bietet regulierten Zugang zu Solana über die Börsen Xetra, Spotlight und Euronext.- DeFi Technologies ist der größte institutionelle Solana-Manager in Nordamerika: Als Muttergesellschaft von Valour verwaltet DeFi Technologies mehr Solana als jedes andere börsennotierte Unternehmen oder jeder andere Vermögensverwalter in Nordamerika, indem es den Bestand an digitalen Vermögenswerten von Valour mit seiner eigenen Bilanz- und Validierungsinfrastruktur kombiniert.- Weltweit führend bei Solana Monetarisierung: DeFi Technologies betreibt einen firmeneigenen, MEV-optimierten SOL-Validator. Durch das Staking eines Teils seiner 274,9 Mio. USD (377,5 Mio. CAD) an SOL verdient das Unternehmen eine durchschnittliche Rendite von 12 % auf das gestakte SOL, was bis zu 45,3 Mio. CAD (33 Mio. USD) an potenziellen jährlichen Einnahmen bedeutet. Kein anderer Vermögensverwalter oder öffentliche Einrichtung erzielt weltweit mehr Einnahmen aus SOL.- Hochmoderne Solana IP- und Handelsinfrastruktur: Das IP-Portfolio von DeFi Technologies umfasst fortschrittliche Liquiditätsbereitstellungstools, dezentralisierte Finanzdatenanalyse und innovative Handelsinfrastruktur. Damit wird der von DeFi und Valour gemeinsam betriebene, auf Solana fokussierte Trading Desk betrieben, der eine Ausführung in institutioneller Qualität und eigene Handelsstrategien ermöglicht, die für die durchsatzstarke Blockchain von Solana optimiert sind.- Die Validator- und Staking-Strategie umfasst das gesamte AUM: Das Unternehmen betreibt auch Validator-Knoten auf Core und Cardano. Über seine Plattform für digitale Anlagen, die mehr als 65 ETPs und ein Gesamtvermögen von über 850 Mio. USD (1,1 Mrd. CAD) umfasst, stakt DeFi Technologies einen Großteil seiner Vermögenswerte, wodurch eine durchschnittliche Mischrendite von 8 % auf die gestakten Bestände erzielt und die wiederkehrenden Erträge erheblich gesteigert werden.- Ausweitung der ETP-Suite auf ganz Europa: Valour bietet derzeit über 65 vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte an führenden europäischen Börsen an, darunter Xetra, Spotlight und Euronext. Das Unternehmen ist auf dem besten Weg, bis Ende 2025 100 börsennotierte Produkte zu erreichen, die Single-Asset-, thematische, fremdfinanzierte und renditeorientierte Strukturen abdecken.- Treasury-Bestände unterstützen langfristiges Wachstum: Im Rahmen seiner diversifizierten Strategie zur Verwaltung digitaler Vermögenswerte hält DeFi Technologies direkt 14.375 SOL und 208,8 BTC sowie verschiedene andere digitale Vermögenswerte. Diese Beteiligungen ergänzen die Validator- und ETP-Infrastruktur des Unternehmens und dienen als strategische Reserven, die auf eine langfristige Wertschöpfung ausgerichtet sind."Solana bleibt ein Eckpfeiler unserer Strategie - nicht nur als Vermögenswert, sondern als ein Ökosystem, in das wir tief integriert sind", sagte Olivier Roussy Newton, CEO von DeFi Technologies. "Was uns von anderen unterscheidet, ist unser vollständig integriertes Monetarisierungsmodell. Wir halten und verwalten Solana nicht nur, sondern betreiben auch die Infrastruktur, setzen eigene Validatoren ein, betreiben ein eigenes Trading Desk und implementieren fortschrittliche MEV- und Renditestrategien. Auf diese Weise können wir echte, wiederkehrende Einnahmen direkt aus der Teilnahme am Netzwerk erzielen. Kein anderer digitaler Vermögensverwalter oder ein fremdfinanziertes, auf Solana fokussiertes Unternehmen weltweit erreicht dieses Niveau an vertikaler Integration und operativem Engagement.Außerdem geht unser Ansatz weit über Solana hinaus. Mit über 65 gelisteten ETPs - mehr als jeder andere digitale Vermögensverwalter - bieten wir die vielfältigste Produktpalette der Branche. Wir schlagen wirklich eine Brücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und der dezentralen Finanzierung und definieren neu, was es bedeutet, eine digitale Vermögensplattform auf institutioneller Ebene zu sein."Weitere Top-ETPs von Valour nach AUM per 30. April 2025Valour erwirtschaftet sein AUM in erster Linie durch Staking und Verwaltungsgebühren. Valour behält die Staking-Renditen als Einnahmen ein und erzielt damit zusätzlich zu den Verwaltungsgebühren einen direkten Wertzuwachs aus den zugrunde liegenden digitalen Vermögenswerten, die in seinen ETPs gehalten werden.Im ersten Quartal 2025 erwirtschaftete Valour Einnahmen aus Staking und Kreditvergaben in Höhe von 10,0 Mio. USD (14,0 Mio. CAD) und Verwaltungsgebühren in Höhe von 2,6 Mio. USD (3,6 Mio. CAD), was die Stärke seines vertikal integrierten Modells und seine Fähigkeit unter Beweis stellt, wiederkehrende, protokollgesteuerte Einnahmen aus seiner wachsenden AUM-Basis zu erzielen.- Valour SUI: CAD 64.979.102 (USD 47.103.372)- Valour ADA: CAD 63.984.610 (USD 46.382.465)- Valour XRP: CAD 62.726.490 (USD 45.470.453)- Valour ETH: CAD 50.932.311 (USD 36.920.849)- Valour AVAX: CAD 17.402.398 (USD 12.615.004)- Valour DOT: CAD 16.624.337 (USD 12.050.987)Valours globale Expansion und strategische MarktentwicklungValour baut seine globale Präsenz als führender Anbieter von regulierten digitalen Anlageprodukten weiter aus. Mit derzeit über 65 ETPs, die an europäischen und britischen Börsen notiert sind, ist das Unternehmen auf dem besten Weg, bis Ende 2025 100 notierte Produkte zu erreichen. In Kürze werden auch fremdfinanzierte und auf Optionsscheinen basierende Strukturen aufgelegt, die den Zugang der Anleger weiter verbessern.Parallel dazu erschließt Valour strategisch aufstrebende Märkte in Afrika, Asien, dem Nahen Osten und darüber hinaus und sichert sich so einen First-Mover-Vorteil in Ländern mit großem Wachstumspotenzial. Diese proaktive Expansion unterstreicht das langfristige Engagement von Valour, die weltweite Akzeptanz von regulierten digitalen Anlageinstrumenten voranzutreiben.Klärung des finanziellen AusblicksDas Unternehmen möchte klarstellen, dass die annualisierte Umsatzprognose von ca. 285,6 Mio. CAD (201,07 Mio. USD) in seiner Pressemitteilung vom 14. Mai 2025 keine Verringerung oder Rückgewinnung des Abschlags wegen mangelnder Marktfähigkeit ("DLOM") beinhaltet, der auf zwei private Investmentfonds angewendet wurde, durch die das Unternehmen ein Engagement in gesperrte Solana- und Avalanche-Token (die "gesperrten Tokens") erhielt. Im Geschäftsjahr 2024 erwarb das Unternehmen die gesperrten Token, und es wurde ein DLOM auf den Marktwert der gesperrten Token angewandt, da diese Token bis 2028 gesperrt waren. Wenn die gesperrten Token freigeschaltet werden, sinkt der Wert des DLOM, und dieser Rückgang ist in den Einnahmen des Unternehmens enthalten, bis alle gesperrten Token im Jahr 2028 freigegeben werden. Da es sich bei DLOM um eine buchhalterische Anpassung handelt, die nicht den Betrieb und die Leistung des Unternehmens widerspiegelt, enthält die Umsatzprognose des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2025 keine Anpassungen des DLOM und beträgt weiterhin 285,6 Mio. CAD (201,07 Mio. USD).Informationen zu DeFi TechnologiesDeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA:+(CBOE+CA%3A)DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung ("DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegerinnen und -anlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell ein diversifiziertes Engagement in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu mehr als fünfundsechzig der weltweit innovativsten digitalen Vermögenswerte bietet, Stillman Digital, ein Prime-Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf institutionelle Ausführung und Verwahrung konzentriert, Reflexivity Research, das führende Forschung im Bereich digitaler Vermögenswerte anbietet, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien und Infrastrukturen entwickelt, und DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsgeschäftszweig des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen über Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter. Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/Tochtergesellschaften von DeFi TechnologiesInformationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, "ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Für weitere Informationen zu Valour, zum Abonnieren oder zum Erhalt von Aktualisierungen besuchen Sie valour.com.Informationen zu Stillman Digital Stillman Digital ist ein führender Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.stillmandigital.com.Informationen zu Reflexivity Research Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung von qualitativ hochwertigen, detaillierten Forschungsberichten für die Bitcoin- und die digitale Vermögenswertbranche spezialisiert hat, um Investoren wertvolle Einblicke zu gewähren. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.reflexivityresearch.com/Informationen zu Neuronomics AG Die Neuronomics AG ist eine Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich auf KI-gestützte quantitative Handelsstrategien spezialisiert hat. Durch die Integration von künstlicher Intelligenz, computergestützter Neurowissenschaft und quantitativer Finanzwirtschaft liefert Neuronomics innovative Lösungen, die eine überlegene risikobereinigte Performance auf den Finanzmärkten ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.neuronomics.com/Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem das Wachstum der AUM, die Treasury-Strategie des Unternehmens für digitale Vermögenswerte, die Expansion von ETPs für digitale Vermögenswerte, die Renditen der Validierungsknoten des Unternehmens,, das Interesse der Anleger und die Nachfrage nach dem ETP von Valour, das Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte im Allgemeinen, die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells von Stillman Digital, das aufsichtsrechtliche Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz dezentraler Finanzen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Produkten von Valour durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des Sektors der dezentralisierten Finanzen und digitalen Vermögenswerte, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentralisierte Finanzen und digitale Vermögenswerte, Preisschwankungen bei digitalen Vermögenswerten sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNGLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2696316/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Reaffirms_US_201_07_Mil.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/defi-technologies-bekraftigt-umsatzprognose-fur-2025-in-hohe-von-201-07-mio-usd-behauptet-position-als-groWter-institutioneller-asset-manager-von-solana-in-nordamerika-und-drittgroWter-in-europa-302466184.htmlPressekontakt:Olivier Roussy Newton,Geschäftsführer,ir@defi.tech,(323) 537-7681Original-Content von: DeFi Technologies Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171105/6043837