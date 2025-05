NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende hat sich die Stimmung an den US-Börsen am Dienstag deutlich aufgehellt. Für Antrieb sorgten zum einen Signale einer Entspannung im Handelskonflikt der USA mit der Europäischen Union (EU). Zum anderen halfen robuste Konjunkturdaten: Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Mai unerwartet deutlich aufgehellt.

Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 1,78 Prozent auf 42.343,65 Punkte. Der marktbreite S&P 500 zog um 2,05 Prozent auf 5.921,54 Punkte an. Für den technologielastigen und damit besonders konjunkturabhängigen Nasdaq 100 ging es um 2,39 Prozent auf 21.414,99 Punkte hoch./la/he

