27. Mai 2025 / IRW-Press / Asep Medical Holdings Inc. ("Asep Medical" oder das "Unternehmen") (CSE: ASEP) (OTCQB: SEPSF) (FWB: JJ80) freut sich bekanntzugeben, dass seine Tochtergesellschaft Sepset Biosciences Inc. ("Sepset") die Wirksamkeit seines SepsetER Tests in einer peer-reviewed Publikation, in einer der weltweit führenden Fachzeitschriften Nature Communications beschrieben hat. Die Testergebnisse validierten den SepsetER Test bei mehr als 3.000 Patienten aus bestehenden unabhängigen Kohorten, was eine Genauigkeit von 87 % bei Patienten auf der Frühintensivstation (ITS) belegt. Die Zeitschrift Nature Communications kann hier abgerufen werden. Es löst das Problem, dass herkömmliche Diagnosemethoden nur eingeschränkt erkennen können, welche Patienten ein Risiko für die Entwicklung einer Sepsis aufweisen.

Das tatsächliche Testformat, das die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) verwendet, die in fast allen Krankenhäusern zur Verfügung steht, wurde bei 248 Patienten evaluiert und zeigte eine Sensitivität von 94 % bei der Vorhersage, dass bei einem Patienten innerhalb der folgenden 24 Stunden eine Sepsis diagnostiziert werden würde, wie sie durch den internationalen Sepsis-3-Standard für hohe SOFA-Scores (Sequential Organ Failure Assessment) (Score höher als 2) definiert ist. Sepsis ist definiert als Organfunktionsstörung/-versagen, das durch eine falsche Reaktion des Körpers auf eine Infektion ausgelöst wird.

Sepsis ist weltweit ein großes Gesundheitsproblem: Jedes Jahr treten 49 Millionen Fälle auf, die zu 11 Millionen Todesfällen führen, was 19,2 % aller Todesfälle weltweit ausmacht. Fast alle COVID-19-Todesfälle waren auf Sepsis zurückzuführen.

"Die Informationen aus dem Sepset-Test ermöglichen es Ärzten, Entscheidungen über die dringende Einleitung von Sepsis-Protokollen zu treffen, die intensive Bemühungen zur Bekämpfung der Krankheit beinhalten, einschließlich der Einleitung von Protokollen und der Verabreichung von antimikrobiellen Mitteln. Die Forschung hat eindeutig gezeigt, dass jede Stunde, die die Diagnose und Behandlung septischer Patienten hinausgezögert wird, ihr Sterberisiko um 7,6 % erhöht", so Dr. Rob Stenstrom, Notfallarzt am St. Paul's Hospital und medizinischer Direktor von Asep Medical. "Der SepsetER Diagnosetest könnte einen großen Einfluss auf das Mortalitätsrisiko bei Sepsis-Patienten haben."

Das Forscherteam untersuchte zunächst Blutproben von 586 Krankenhauspatienten mit Verdacht auf Sepsis. Mithilfe von maschinellem Lernen (einer Art von KI) identifizierten die Sepset-Forscher sechs Schlüsselgene, die Veränderungen zeigen, wenn das Immunsystem des Körpers beginnt, gefährlich zu dysregulieren. Die Identifizierung dieser sechs Gene, "Sepset" genannt, im Blut der Patienten war der Schlüssel zur Vorhersage, ob sich ihr Zustand in den ersten 24 Stunden verschlechtern würde. Der Test wurde dann retrospektiv bei 3.178 Patienten validiert. "Dies zeigt den signifikanten Nutzen von KI bei der Analyse extrem komplexer Daten und der Identifizierung der wichtigen Gene für die Vorhersage von Sepsis und der Konstruktion eines Algorithmus, der genau vorhersagt, ob bei einem Patient ein Risiko für die tödliche Krankheit Sepsis vorliegt", sagte Dr. R.E.W. (Bob) Hancock, CEO von Sepset und Asep Medical und Professor an der University of British Columbia Killam.

Der Test wurde auf einer Point-of-Care-Plattform ("PoC") in Zusammenarbeit mit dem National Research Council of Canada weiterentwickelt. Point-of-Care-Geräte ermöglichen eine schnelle Diagnostik direkt am Krankenbett oder in der Praxis und können vorausschauend in Krankenhäusern, Arztpraxen oder entlegenen Kliniken eingesetzt werden. Eine eigenständige zentrifugale Mikrofluidik-PoC-Plattform, die den gesamten automatisierten Arbeitsablauf zur Erkennung des Sepset-Klassifikators anhand eines Tropfens Patientenblut integriert, wurde an den Blutproben des Patienten getestet1. Dieses PREDICT-System (PREcision meDIcine for CriTical care) wies eine hohe Sensitivität von 92 % (korrekte Diagnose bei 92 % der Patienten) und eine Spezifität von 89 % (korrekter Ausschluss von 88 % der Patienten, die keine kostenintensive und fortgeschrittene Sepsisbehandlung benötigen) bei der Erkennung des Risikos einer bevorstehenden klinischen Verschlechterung bei Patienten mit Sepsisverdacht auf.

Auf der Grundlage dieser spannenden Daten haben die Canadian Institutes for Health Research vor Kurzem dem Team, das diese Studien durchgeführt hat (unter der Leitung der Ärztin von Unity Health Toronto und Hauptautorin der Studie, Claudia dos Santos, sowie unter Beteiligung von Sepset-Mitarbeitern) einen nicht verwässernden Zuschuss in Höhe von 543.150 $ gewährt, um eine vom Prüfarzt initiierte, prospektive, monozentrische Beobachtungsstudie zur Bewertung der Leistung des PREDICT-PB in der "realen", patientennahen Umgebung durchzuführen.

Dr. Bob Hancock, Erfinder der Technologie und Zweitprüfer der Publikation, kommentierte: "PoC-Geräte bieten eine unmittelbarere Diagnose einer drohenden Sepsis am Patientenbett. Unsere spannenden Studienergebnisse haben eine überzeugende Validierung der SepsetER Diagnosetechnologie ermöglicht. Dies ist ein gutes Zeichen für unsere klinischen Zulassungsstudien in Nordamerika und darüber hinaus." Zu den an der Veröffentlichung beteiligten Autoren von Asep Medical gehören außerdem Dr. Evan Haney, Chief Scientific Officer, und Dr. Peter Zhang, Senior Data Scientist.

Über Asep Medical Holdings Inc. & Sepset Biosciences Inc.

Asep Medical Holdings Inc. (asepmedical.com) ist bestrebt, das globale Problem des Antibiotikaversagens anzugehen, indem neuartige Lösungen für bedeutende medizinische Bedürfnisse in der Humanmedizin entwickelt werden. Das führende Produkt des Unternehmens wurde von seiner Tochtergesellschaft Sepset Biosciences Inc. entwickelt, die proprietäre Diagnosetools nutzt, um eine Sepsis frühzeitig zu erkennen. Darüber hinaus kontrolliert das Unternehmen zwei weitere Tochtergesellschaften, ABT Innovations Inc. (Breitspektrum-Therapeutika zur Behandlung multiresistenter Biofilminfektionen) und SafeCoat Medical Inc. (ein antimikrobielles Peptid, Anti-Bewuchsmittel für medizinische Geräte).

Sepset Biosciences Inc. (sepset.ca) entwickelt eine Diagnosetechnologie, die anhand einer Genexpressionssignatur des Patienten umfasst, mit deren Hilfe die Entwicklung einer schweren Sepsis beurteilt werden kann, eine der signifikanten Erkrankungen, die zu einem Antibiotikaversagen führen, da Antibiotika die Primärbehandlung für Sepsis sind. Sepsis war im Jahr 2017 für fast 20 % aller Todesfälle weltweit verantwortlich, und im Wesentlichen für alle Todesfälle aufgrund von COVID-19 und anderen Pandemien. Der SepsetER-Test ist ein auf Blut basierender Genexpressions-Assay, der einfach umzusetzen ist, und die Ergebnisse liegen in etwa einer Stunde nach der Entnahme einer Blutprobe in der Notaufnahme oder auf der Intensivstation vor. Diese firmeneigene Diagnosetechnologie unterscheidet sich von den derzeitigen Diagnosetests und ermöglicht eine Risikobewertung für das Voranschreiten einer schweren Sepsis innerhalb von 60 Minuten nach Beginn des Tests. Eine Bakterienkultur, der Goldstandard, liefert eine Diagnose nach ca. 15 Stunden, diese kann aber auch bis zu drei Tagen dauern. Asep Inc. ist der Ansicht, dass sein Test es Ärzten ermöglichen wird, frühzeitig kritische Entscheidungen bezüglich geeigneter Therapien zu treffen und somit die Gesamtmorbidität und Mortalität aufgrund von Sepsis zu reduzieren.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN ODER EIN INTERVIEW MIT DR. HANCOCK ODER DR. STENSTROM ZU VEREINBAREN, KONTAKTIEREN SIE BITTE -

Chris Dallin, Direktor of Marketing

Asep Medical Holdings Inc.

E. mailto:chris@asepmedical.com

T. 604.362.3654

Weder die CSE noch eine Marktaufsichtsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernimmt die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN -

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf die Erwartungen des Managements in Bezug auf das geplante Angebot, die Erwartungen des Managements in Bezug auf die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot, die Abschlussbedingungen für das Angebot, den Ablauf von Haltefristen für Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots verteilt werden, die Beteiligung von Insidern an dem Angebot, den Zeitrahmen für die Identifizierung von Sepsis mit den Produkten des Unternehmens, die potenziellen Möglichkeiten für die Generierung von Einnahmen, die therapeutischen Vorteile der Produkte des Unternehmens und andere Aussagen in Bezug auf die geplanten Geschäftspläne des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen: das Unternehmen das Angebot möglicherweise nicht zu den für das Unternehmen günstigen Bedingungen oder überhaupt nicht abschließt; die Erlöse aus dem Angebot möglicherweise nicht wie in dieser Pressemitteilung angegeben verwendet werden; das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, alle Bedingungen für den Abschluss zu erfüllen; das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, mit seinen Produkten wie erwartet oder überhaupt Einnahmen zu erzielen; der Markt für die Produkte des Unternehmens möglicherweise nicht so ist, wie in dieser Pressemitteilung beschrieben; und die zusätzlichen Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten, und es kann nicht garantiert werden, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

ANMERKUNGEN

Malic, L., P.G.Y. Zhang, P. Plant, L. Clime, C. Nassif, D. da Fonte, E.E. Haney, B.-U. Moon, V. Sit, D. Brassard, M. Mounier, E. Churcher, J.T. Tsoporis, R. Falsafi, M. Bains, A. Baker, U. Trahtemberg, L. Lukic, J.C. Marshall, M. Geissler, R.E.W. Hancock, T. Veres, C.C. dos Santos. 2025. Eine Plattform für maschinelles Lernen und zentrifugale Mikrofluidik zur Vorhersage von Sepsis am Krankenbett. Nature Communications

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79751Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79751&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA04368A2048Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19395720-asep-medical-validiert-sepset-er-diagnosetest-patienten-fuehrenden-wissenschaftlichen-fachzeitschrift-nature-communications