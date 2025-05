Der auf Unternehmenssoftware spezialisierte Tech-Konzern Salesforce übernimmt die Big-Data-Firma Informatica und lässt sich den Deal acht Milliarden US-Dollar kosten. Mit deren Datentools soll die Entwicklung von KI-Agenten vorangetrieben werden. Im Herbst 2024 hatte Salesforce gezeigt, wie sich der Softwarekonzern den Einsatz von KI-Agenten vorstellt -Â etwa in der Betreuung von Kund:innen am Telefon. Bis Ende 2025, so hieß es damals, sollen Firmen ...

