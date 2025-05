WorkBoard Inc., Anbieter von WorkBoardAI, der führenden Plattform für die Umsetzung von Unternehmensstrategien und OKR, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit seiner Chief of Staff- und Leadership Coach-Agenten, einen erweiterten Funktionsumfang des Microsoft 365 Copilot-Agenten sowie umfassendere Integrationsmöglichkeiten mit agentengesteuerten Ökosystemen der nächsten Generation von Microsoft und Workday bekannt.

Digitale Chief of Staff- und Leadership Coach-Agenten von WorkBoardAI jetzt allgemein verfügbar

Die digitalen Chief of Staff- und Leadership Coach-Agenten von WorkBoardAI stehen jetzt Unternehmenskunden zur Verfügung. Dies markiert einen Paradigmenwechsel im Hinblick auf die Förderung einer vorhersehbaren und rentablen Strategieumsetzung. Effektive Manager sind das Kernelement der Strategieumsetzung und der Art und Weise, wie Unternehmen ihre Bemühungen auf die wichtigsten Ergebnisse ausrichten, den Fokus beibehalten und Verantwortung für die eigenen Leistungen schaffen. Während die obersten 2 der Führungskräfte häufig über einen Chief of Staff und Executive Coach verfügen, um ihre Leistung zu steigern, besitzen die übrigen 98 der Manager weniger Kompetenzen, Kapazitäten und Ressourcen zur Erzielung von Spitzenleistungen. Mit den beiden Agenten können Unternehmen diese Ressourcen all ihren Führungskräften bereitstellen und auf diese Weise ihre Kompetenz und Produktivität verdreifachen.

Der digitale Chief of Staff soll Managern zu Bestleistungen verhelfen. Er fördert für seinen Manager proaktiv die strategische Ausrichtung, sorgt für operative Präzision des Teams und stärkt die Rechenschaftspflicht. Der Leadership Coach-Agent hilft Managern bei schwierigen Gesprächen, beim besseren Coaching und bei der kompetenteren Mitarbeiterführung.

Anders als ChatGPT verfügen WorkBoardAI-Agenten über umfassendes Kontextwissen zu Unternehmensstrategie, wechselnden strategischen Prioritäten, Organisationsstruktur, Zuständigkeiten der Teammitglieder, aktuellen Zielsetzungen und vergangener Leistung. Durch diesen kontinuierlichen Kontext sind die Erkenntnisse und Aktionen der Agenten in der Realität des Unternehmens und der Führungskräfte verankert. Sie erfüllen die folgenden Funktionen:

Orchestrierung der OKR-Ausrichtung und Verantwortlichkeit für Manager und Teams zur Ausbildung von Gewohnheiten, die sich viele Manager noch nicht angeeignet haben

Verwaltung der Taktung von Betrieb, Meetings und Reporting für Manager, damit sie sich wichtigeren, differenzierten Arbeiten, die ihr Urteilsvermögen erfordern, widmen können

Empfehlung und Durchführung wichtiger Folgeaktionen unter Leitung des Managers, um die Qualität und Geschwindigkeit der Umsetzung zu verbessern

Identifizierung, wo Feedback erforderlich ist, Empfehlung von Nachrichten und Führung von Managern durch schwierige Besprechungen, um Reibungen im Team rasch entgegenzuwirken

Vorbereitung von Managern im Hinblick auf die Fakten, Probleme und Gesprächspunkte vor jedem Einzelgespräch und operativen Treffen, um Zeit und Fortschritt zu maximieren

Thought Partner für OKRs, operative Probleme und Teamdynamik mit dem Kontext von Teammitgliedern und Verantwortlichkeiten

"Die digitalen Chief of Staff- und Leadership Coach-Agenten sind ein Kraftmultiplikator, der Managern dabei hilft, strategischer zu agieren und Unternehmensressourcen effektiver einzusetzen", sagte Erik Huddleston, CEO, Aprimo. "Im Gegensatz zu Chatbots verhalten sich WorkBoardAI-Agenten proaktiv, und da sie in unser System zur Strategieumsetzung eingebettet sind, kennen sie die sich ständig ändernden strategischen Prioritäten. Daher bieten sie eine hervorragende Möglichkeit, die Belegschaft zu skalieren."

Neue Features im Microsoft 365 Copilot-Agenten

WorkBoardAI hat außerdem zwei neue Funktionen in seinem Microsoft 365 Copilot-Agenten eingeführt, um eine noch intelligentere und besser durchführbare Strategieumsetzung in täglichen Arbeitsabläufen zu ermöglichen:

OKR-Empfehlungen: Der Agent schlägt Ihnen jetzt auf Grundlage der von Ihnen verwalteten oder mitverwalteten Teams relevante OKRs vor, um den Prozess der Zielsetzung anzukurbeln. Auf diese Weise können Manager auf einfachere Weise abgestimmte und wirkungsvolle Ziele formulieren.

Aktualisierung wesentlicher Ergebnisse: Der Agent hebt wesentliche Ergebnisse hervor, die überfällig sind, und ermöglicht ihre Aktualisierung direkt in WorkBoard mit nur einem Klick. Dadurch bleiben Manager auf Kurs und können Korrekturen vornehmen, ohne den Kontext zu wechseln.

Durch diese neuen Funktionen lassen sich OKRs noch einfacher direkt aus Copilot in Word, Excel und PowerPoint ausrichten und fördern, was zu reibungsloseren Abläufen und einer schnelleren Umsetzung im ganzen Unternehmen führt.

Moderne Architektur im Agenten-Ökosystem: A2A, Workday und Microsoft-Ökosystem

WorkBoardAI ist mithilfe des Agent-to-Agent(A2A)-Protokolls und durch die Unterstützung des Multi-Agent Communication(MCP)-Protokolls weiterhin führend bei offener, interoperabler KI. Die beiden anbieterunabhängigen Standards, die von Microsoft und Google eingesetzt werden, ermöglichen Agenten eine sichere plattformübergreifende Erkennung, Kommunikation und Kooperation. Während A2A eine sichere plattformübergreifende Kommunikation ermöglicht, bietet MCP Orchestrierungsfunktionen, mit denen Agenten komplexe, mehrschrittige Workflows über verteilte Systeme hinweg koordinieren können. Über diese Protokolle können WorkBoardAI-Agenten an Workflows mit mehreren Agenten mitwirken. Dies wiederum ermöglicht eine Verkettung von Aktionen über HCM, CRM, ERP, ITSM usw. hinweg. Die Chief of Staff- und Leadership Coach-Agenten von WorkBoardAI werden Informationen aus Microsoft Teams und Slack-Kanälen, Jira und Salesforce in ihre Aktionen, Vorschläge und Antworten einbeziehen.

Durch die Kombination von Gesprächs-KI, agentengesteuerter Orchestrierung und umfassender Integration in Unternehmensplattformen macht es WorkBoardAI Unternehmen leichter, sich an der Strategie zu orientieren, Fortschritt voranzutreiben und sich in einer sich schnell wandelnden Welt schneller anzupassen.

"Unsere Agenten lernen von ihren Managern und werden im Laufe der Zeit hilfreicher, ganz genau wie ein menschliches Teammitglied", sagte Daryoush Paknad, CTO und Mitgründer von WorkBoard. "Gemeinsam können die WorkBoardAI-Architektur und die Agentenfunktionen Kompetenzlücken schließen, Zeit sparen und unterschiedliche Unternehmenssysteme verbinden, um die Betriebsweise von Unternehmen tiefgreifend zu verbessern."

WorkBoard ist einer der ersten Designpartner von Workday bei der Entwicklung des Agent System of Record. Mit einzigartigen digitalen Chiefs of Staff und Leadership Coaches für jeden Manager des Unternehmens können Kunden über das Agent System of Record von Workday tausende von WorkBoardAI-Agenten in ihrer digitalen Belegschaft sehen und verwalten.

WorkBoardAI kann über den Azure Marketplace erworben werden. Der Funktionsumfang des Copilot-Agenten wird rasch erweitert, damit strategische Prioritäten in verschiedenen M365-Anwendungen, die täglich genutzt werden, in die alltägliche Arbeit einbezogen werden können. Der Copilot-Agent wurde in der Keynote von Satya Nadella für Microsoft Build 2025 erwähnt und steht im Microsoft Agent Store zur Verfügung.

Verfügbarkeit und weitere Informationen

Die digitalen Chief of Staff- und Leadership Coach-Agenten stehen WorkBoard-Kunden zur Verfügung, die die WorkBoardAI-Plattform erworben oder auf sie aktualisiert haben. Die Preise sind nutzungsabhängig.

Unter https://www.workboard.com/agents/ können Sie sich eine Demo des Chief of Staff-Agenten und des Leadership Coach-Agenten ansehen und mehr über die Funktionen, die Architektur und die Bedeutung von WorkBoardAI erfahren. Den M365 Copilot-Agenten finden Sie im neuen Copilot Agent Store, die vollständige WorkBoardAI-Lösung im Azure Marketplace und im Workday AI Marketplace.

Über WorkBoard

WorkBoard ist ein führender Anbieter von Software für die Umsetzung von Unternehmensstrategien und OKR. Die Plattform unterstützt Unternehmen weltweit bei der unternehmensweiten Abstimmung, Rechenschaftslegung und Transparenz. Unternehmen vertrauen WorkBoard schon seit einem Jahrzehnt im Hinblick auf ihre strategischen Ambitionen und die Maßnahmen zu deren Umsetzung. Zu den Kunden von WorkBoard zählen Unternehmen wie 3M, AstraZeneca, Boeing, Cisco, Elevance, Ford, Humana, Renault, State Street, UBS, Unilever und UnitedHealth. Unter den Investoren sind M12, der Venture Fund von Microsoft, Workday Ventures, SoftBank, Andreessen Horowitz, Notable Capital und andere.

