LambdaTest, eine einheitliche Plattform für agentenbasierte KI und Cloud-Engineering, hat die Einführung seines Automation MCP Servers angekündigt, einer bahnbrechenden Lösung zur Vereinfachung und Beschleunigung der Fehlerbehebung bei Tests. Durch die direkte Integration zwischen KI-Assistenten und den Testausführungsdaten von LambdaTest ermöglicht der Automation MCP Server Entwicklern und QA-Ingenieuren, Probleme schneller zu untersuchen und zu beheben, ohne ihre integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) verlassen zu müssen.

Der Automation MCP Server bietet eine nahtlose Schnittstelle innerhalb der IDE, über die Benutzer problemlos auf Echtzeit-Testdaten zugreifen und diese analysieren können. Mithilfe einer intelligenten Ursachenanalyse kann der MCP-Server die zugrunde liegenden Gründe für Testfehler schnell identifizieren und umgehend Maßnahmen zur Behebung des zugrunde liegenden Codes ergreifen. Dies führt zu weniger Debugging-Zyklen und schnelleren Release-Zeiten.

Der Server verbessert außerdem automatisierte Testabläufe, indem er die Erstellung neuer Testfälle anhand realer Ausführungsdaten ermöglicht. Entwickler können umfassende Einblicke nutzen, darunter Netzwerkverkehr, Selenium-Befehlsprotokolle und Browser-Konsolenausgaben, um versteckte Engpässe zu identifizieren und Probleme umgehend über ihre IDE zu beheben.

"Testfehler verlangsamen Teams nicht, weil sie auftreten, sondern weil es Zeit kostet, sie zu verstehen", erklärte Jay Singh, Mitbegründer und Head of Product bei LambdaTest. Der Automation MCP Server ändert dies, indem er Entwicklern sofortige, KI-gestützte Informationen darüber liefert, was schiefgelaufen ist und warum. Es ist, als hätten Sie einen Testanalysten in Ihren Arbeitsablauf integriert, der Fehler sofort erkennt und für Sie behebt.

Der Automation MCP-Server stellt einen bedeutenden Fortschritt in der intelligenten Testautomatisierung dar. Durch die Überbrückung der Lücke zwischen KI-Assistenten und Testinfrastruktur ermöglichen diese Tools Entwicklungsteams, Probleme schneller als je zuvor zu identifizieren, zu verstehen und zu lösen.

Weitere Informationen zum Automation MCP Server finden Sie unter: https://www.lambdatest.com/support/docs/automation-mcp-server/

Über LambdaTest

LambdaTest ist eine KI-native Omnichannel-Plattform für Softwarequalität, die Unternehmen durch intelligente, cloudbasierte Testentwicklung, -koordination und -ausführung dabei unterstützt, die Markteinführungszeit zu verkürzen. Mit über 15.000 Kunden und mehr als 2,3 Millionen Nutzern in über 130 Ländern ist LambdaTest die bewährte Wahl für moderne Softwaretests.

Browser App Testing Cloud: Ermöglicht manuelles und automatisiertes Testen von Web- und Mobil-Apps in über 10.000 Browsern, auf realen Geräten und in verschiedenen Betriebssystemumgebungen, wodurch plattformübergreifende Konsistenz gewährleistet wird.

HyperExecute: Eine KI-native Cloud für die Testausführung und -orchestrierung, die Tests bis zu 70 schneller als herkömmliche Grids ausführt und intelligente Testverteilung, automatische Wiederholungen, Echtzeitprotokolle und nahtlose CI/CD-Integration bietet.

KaneAI: Der weltweit erste GenAI-native Testagent, der LLMs für die mühelose Testerstellung, intelligente Automatisierung und selbstoptimierende Testausführung nutzt. Es lässt sich direkt in Jira, Slack, GitHub und andere DevOps-Tools integrieren.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://lambdatest.com

