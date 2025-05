FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Loyalität zu Deutschland:

"Die von der Ampelkoalition beschlossenen Turbo-Einbürgerungen angesichts des weiterhin großen Migrationsproblems wirken wie grüne Ampelzeichen zur endgültigen Besiegelung der unkontrollierten Einwanderung. (.) Nichts gegen den offenen Staat, der es in bestimmten Konstellationen akzeptiert, dass (Neu-)Bürger eine Verbindung zu anderen Staaten haben. Das ist auch Ausdruck des Respekts vor fremden Rechtssystemen. (.) Entscheidend muss sein, dass die deutsche Staatsangehörigkeit am Ende eines Integrationsprozesses steht. Wer Deutscher werden will, muss das wollen und zeigen. Dabei geht es nicht um das Auswendiglernen von Artikeln des Grundgesetzes, sondern um die Akzeptanz der hiesigen Werteordnung. (.) Die Loyalität zu Deutschland darf aber kein Lippenbekenntnis sein."/DP/jha