Sarah Bencic wird zur neuen Leiterin des Konzernbereichs Amerika und zum Mitglied der Konzernleitung der Belimo-Gruppe ernannt



Sarah Bencic löst James Furlong ab 1. März 2026 als Leiterin des Konzernbereichs Amerika der BELIMO Holding AG ab. Der Verwaltungsrat der BELIMO Holding AG hat Sarah Bencic (42) per 1. März 2026 zum Mitglied der Konzernleitung ernannt. Sie wird ab 1. Oktober 2025 bei Belimo tätig sein, um so einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten. James Furlong wird Belimo weiterhin als Senior Advisor unterstützen. Seit 2021 ist Sarah Bencic bei Honeywell tätig, zuletzt als General Manager Building Management Systems Americas in Atlanta, USA. Von 2014 bis 2021 hatte sie verschiedene Führungspositionen im Produktmanagement bei 3M in den USA inne. Davor arbeitete sie bei Ingersoll Rand in den USA in verschiedenen Positionen in den Bereichen Marketing, Strategie und Geschäftsentwicklung. Sarah Bencic hat einen Bachelor of Science in Management von der Pennsylvania State University, State College, USA, sowie einen MBA von der Harvard Business School in Cambridge, USA. Mit ihrer umfassenden operativen und strategischen Managementerfahrung in verschiedenen Branchen in den USA bringt Sarah Bencic nicht nur die nötige Expertise mit, um unseren schnell wachsenden Konzernbereich Amerika zu führen, sondern auch die nachgewiesene Fähigkeit, die organisatorische Leistungsfähigkeit zu stärken und die Kultur eines starken Mitarbeiterengagements weiterzuentwickeln. Der Verwaltungsrat dankt James Furlong herzlich für seine wertvolle langjährige und erfolgreiche Leitung des Konzernbereichs Amerika sowie für seine Tätigkeit als Mitglied der Konzernleitung. Sein weiterhin starkes Engagement für die Region Amerika bis Februar 2026 weiss der Verwaltungsrat zudem sehr zu schätzen. Die Belimo-Gruppe ist Weltmarktführer in Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Feldgeräten zur energieeffizienten Regelung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler bilden dabei unser Kerngeschäft. Die Gruppe wies 2024 einen Umsatz von CHF 944 Millionen aus und zählte mehr als 2'400 Mitarbeitende. Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten sind im Internet unter www.belimo.com abrufbar. Die Aktien der BELIMO Holding AG werden seit 1995 an der SIX Swiss Exchange gehandelt (BEAN). Kontakt Lars van der Haegen +41 43 843 65 12 Termine Publikation Halbjahresbericht 2025 21. Juli 2025 Publikation Umsatzzahlen 2025 19. Januar 2026 Publikation Geschäftsbericht 2025 Medien- und Finanzanalystenkonferenz 23. Februar 2026 Generalversammlung 2026 23. März 2026





