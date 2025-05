FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 10. Juni 2025





MITTWOCH, DEN 28. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 LUX: Aroundtown, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Kingfisher, Q1-Umsatz

09:00 FRA: Accor, Hauptversammlung

10:00 DEU: Evonik, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: ProSiebenSat.1, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Secunet Security Networks, Hauptversammlung in Essen 10:00 DEU: Vonovia, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: LEG Immobilien, Hauptversammlung in Düsseldorf 10:00 DEU: IVU Traffic, Hauptversammlung in Berlin

10:00 DEU: Evonik, Hauptversammlung (online)

10:00 NOR: Yara, Hauptversammlung

10:30 DEU: Klöckner & Co, Hauptversammlung in Düsseldorf 11:00 DEU: Nordzucker, Bilanz-Pk

11:00 DEU: TeamBank, Hauptversammlung

11:00 DEU: Leifheit, Hauptversammlung in Frankfurt

11:00 DEU: Teamviewer, Hauptversammlung (online)

13:00 USA: Abercrombie & Fitch, Q1-Zahlen

14:00 GBR: Astrazeneca, Sustainability 2024 Highlights Call 14:00 DEU: Fressnapf, Jahres-Pk (online)

16:00 USA: GE Healthcare Technologies, Hauptversammlung 16:30 USA: ExxonMobil, Hauptversammlung

17:00 USA: Chevron Corporation, Hauptversammlung

18:00 USA: Juniper Networks, Hauptversammlung

19:00 USA: Meta, Hauptversammlung

22:00 USA: Mattel, Hauptversammlung

22:00 USA: HP Inc., Q2-Zahlen

22:00 USA: Salesforce, Q1-Zahlen

22:20 USA: Nvidia, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Heidelberg Materials, Capital Markets Day

DEU: Dr. Oetker-Gruppe, Jahreszahlen

CHE: STMicroelectronics, Hauptversammlung

FRA: Carrefour, Hauptversammlung

USA: Agilent Technologies, Q2-Zahlen

USA: Macy's, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: EU-Handelskammer in China stellt Stimmungsumfrage vor DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin 08:00 DEU: Erwerbstätigkeit 4/25

08:00 DEU: Außenhandelspreise 4/25

08:00 SWE: Handelsbilanz 4/25

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 4/25

08:45 FRA: Konsumausgaben 4/25

08:45 FRA: BIP Q1/25 (endgültig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 4/25

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 5/25

11:00 BEL: BIP Q1/25 (2. Veröffentlichung)

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 5/25

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokolle 7.5.25



SONSTIGE TERMINE

AUT: Ölförderverbund Opec+ bespricht Produktionsstrategie

10:00 DEU: OLG Hamm: Entscheidung im Fall der Klimaklage eines peruanischen Bauern gegen den Energiekonzern RWE

11:00 DEU: Online-Veranstaltung des Bankenverbandes zu «Standort stärken, Chancen ergreifen»

10:00 DEU: Vorstellung des ersten D328eco-Testflugzeugs von Deutsche Aircraft mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU)

13:00 DEU: Transatlantische Wirtschaftskonferenz der US-Handelskammer in Deutschland (AmCham Germany) Mit u.a. AmCham-Präsidentin Simone Menne, Hessens Staatssekretärin Karin Müller und Alan Meltzer, Geschäftsträger der US-Botschaft in Deutschland.

DONNERSTAG, DEN 29. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

12:00 ESP: Repsol, Hauptversammlung

13:00 USA: Best Buy, Q1-Zahlen

22:00 USA: Dell, Q1-Zahlen

22:15 USA: Costco Wholesale, Q3-Zahlen



USA: Allstate, Hauptversammlung

USA: Foot Locker, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

03:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid

08:30 HUN: Handelsbilanz 4/25

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 4/25

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 5/25

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 5/25

14:30 USA: BIP Q1/25 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q1/25 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 4/25

18:00 USA: EIA-Ölbericht (Woche)



HINWEIS

CHE/DNK/FIN/NOR/SWE: Feiertag, Börsen geschlossen



DEU: Feiertag, Börse geöffnet



FREITAG, DEN 30. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:55 DEU: Stratec, Q1-Zahlen

08:00 CHE: Transocean, Hauptversammlung

11:00 ESP: Iberdrola, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

BGR: Zentralbank, Zinsentscheid

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 4/25

01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 5/25

01:50 JPN: Industrieproduktion 4/25 (vorläufig)

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 4/25

07:00 EST: BIP Q1/25

07:00 FIN: BIP Q1/25

08:00 DEU: Umsatz im Einzelhandel 4/25

08:00 SWE: BIP Q1/25

08:00 DNK: Arbeitslosenquote 4/25

09:00 CHE: KOF Frühindikator 5/25

09:00 CZS: BIP Q1/25 (1. Veröffentlichung)

09:00 AUT: Erzeugerpreise 4/25

09:00 ESP: Verbraucherpreise 5/25 (vorläufig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 5/25 (vorläufig)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 5/25 10:00 ITA: BIP Q1/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: Geldmenge M3 4/25

10:30 SVN: Verbraucherpreise 5/25

11:00 ITA: Verbraucherpreise 5/25 (vorläufig)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 5/25 (vorläufig)

12:00 LVN: BIP Q1/25 (2. Veröffentlichung)

12:00 ITA: Erzeugerpreise 4/25

14:00 DEU: Verbraucherpreise 5/25 (vorläufig)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 4/25

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 4/25 (vorläufig)

15:45 USA: PMI MNI Chicago 5/25

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 5/25 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

USA: 2025 American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting (bis 3.6.25) u.a. mit Biontech, Pfizer, Genmab

MONTAG, DEN 2. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Friedrich Vorwerk, Hauptversammlung in Hamburg 10:00 DEU: Flatexdegiro, Hauptversammlung (online)

13:15 USA: The Campbell Company, Q3-Zahlen

14:00 DEU: Heidelberger Druck, Festakt zum Firmenjubiläum 17:00 USA: UnitedHealth Group, Hauptversammlung



DEU: Heidelberger Druck, Kapitalmarkttag

DEU: Geratherm Geschäftsbericht 2024, Geratal



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden 01:50 JPN: Investitionen Q1/25

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/25 (2. Veröffentlichung) 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 4/25

09:00 CHE: BIP Q1/25

09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/25

09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/25

09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 POL: BIP Q1/25 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: Hypothekenzusagen 4/25

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/25 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 5/25

16:00 USA: Bauinvestitionen 4/25



SONSTIGE TERMINE

DEU: Hamburg Sustainability Conference (HSC), Hamburg (bis 3.6.)

DEU: 26. Tourismusgipfel des Bundesverbandes der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW), Berlin

09:30 DEU: Kapitalmarktkonferenz 2025 der Finanzaufsicht Bafin, Frankfurt am Main

CHE: ILO-Jahrestagung, Genf

Die 187 Mitgliedsländer der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) kommen einmal im Jahr zu ihrem Jahrestreffen zusammen. Die ILO beschäftigt sich unter anderem mit den Rechten von Arbeitnehmern.

DIENSTAG, DEN 3. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: British American Tobacco, Q2-Umsatz

10:00 DEU: Evotec, Hauptversammlung in Hamburg

10:00 DEU: SMA Solar, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: DFV Deutsche Familienversicherung, Hauptversammlung in Frankfurt 10:00 DEU: R. Stahl, Hauptversammlung in Pfedelbach

10:00 DEU: Suss Mircotec, Hauptversammlung in München

10:00 DEU: Rhön-Klinikum, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Hypoport, Hauptversammlung in Berlin

10:00 DEU: Adesso, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Bankhaus Metzler, Jahres-Pk, Frankfurt/M.

11:00 CHE: Julius Bär, Strategy Update

11:00 ESP: Amadeus IT, Hauptversammlung

14:00 DEU: PWO, Hauptversammlung in Offenburg



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: General Motors, Hauptversammlung

USA: Hewlett Packard Enterprise, Q2-Zahlen

USA: Kfz-Absatz 5/25



TERMINE KONJUNKTUR

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/25

06:30 NLD: Verbraucherpreise 5/25 (vorläufig)

08:30 CHE: Verbraucherpreise 5/25

08:30 HUN: BIP Q1/25 (endgültig)

09:00 AUT: Verbraucherpreise 5/25 (vorläufig)

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 5/25

09:30 CHE: SNB, Zinsentscheid

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 4/25

11:00 EUR: Verbraucherpreise 5/25 (vorläufig)

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 4/25

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 4/25 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung und Abschluss zweitägige Hamburg Sustainability Conference (HSC), Hamburg + Rede von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD)



DEU: European Economic Conference: Die Zukunft Europas beginnt jetzt, Berlin U.a. mit Jens Spahn (CDU/CSU), Andreas Mundt (Bundeskartellamt), Andrea Casaluci (CEO, Pirelli), Britta Haßelmann (Grüne).

09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Rückzahlungsansprüche für Kontoführungsgebühren, Karlsruhe

18:00 DEU: «Frankfurter Bankentag» des Bankenverbandes Mitte u.a. mit Bundesbank-Vorstandsmitglied Lutz Lienenkämper und Commerzbank-Personalvorständin Sabine Mlnarsky, Frankfurt

BEL: Nato-Verteidigungsministertreffen, Brüssel



FRA: OECD-Ministertreffen zur Vorstellung des Wirtschaftsausblicks, Paris (bis 4.6.)

MITTWOCH, DEN 4. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 AUT: Voestalpine, Jahreszahlen

09:00 DEU: Ströer, Hauptversammlung (online)

09:00 LUX: Stabilus, Capital Markets Day

10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang April 2025

10:00 DEU: Auto1 Group, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Cewe Stiftung, Hauptversammlung in Oldenburg 10:00 DEU: Mediclin, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Patrizia, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Renk, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Procredit Holding AG, Hauptversammlung in Frankfurt 10:00 DEU: LPKF, Hauptversammlung in Garbsen

11:00 DEU: Koenig & Bauer AG, Hauptversammlung in Würzburg 19:00 USA: Airbnb, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Air France-KLM, Hauptversammlung

SWE: Autoliv, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 5/25 (2. Veröffentlichung) 09:00 CZS: Verbraucherpreise 5/25 (vorläufig)

09:00 ESP: Industrieproduktion 4/25

09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 5/25

09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 5/25

09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 5/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 5/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 5/25 (2. Veröffentlichung) 14:15 USA: ADP-Beschäftigung 5/25

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 5/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Index Dienste 5/25

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed, Beige Book



SONSTIGE TERMINE

DEU: BDEW Kongress 2025 «Mehr als Energie», Berlin



DEU: Wirtschaftsministerkonferenz (WMK), Stuttgart



DONNERSTAG, DEN 5. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Jahreszahlen

10:00 DEU: Gerresheimer, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Scout24, Hauptversammlung

10:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: GFT, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Sixt SE, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Exasol, Hauptversammlung (online)

10:00 FRA: Saint-Gobain, Hauptversammlung

15:30 USA: Walmart, Hauptversammlung

17:30 USA: PayPal, Hauptversammlung

19:00 USA: Lyft, Hauptversammlung

20:00 USA: Salesforce, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

INT: Broadcom, Inc., Q2-Zahlen

USA: Ciena Corporation, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 5/25

07:45 CHE: Arbeitslosenquote 5/25

08:00 SWE: Verbraucherpreise 5/25 (vorläufig)

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 4/25

08:00 DEU: Umsatz im verarbeitenden Gewerbe 4/25

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 4/25

11:00 EUR: Erzeugerpreise 4/25

11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q1/25

14:15 EUR: EZB Zinsentscheid

14:30 USA: Handelsbilanz 4/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Tag der Kreislaufwirtschaft des Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft e. V. (BDE), Berlin

10:00 DEU: BGH verhandelt zu Werbung mit Payback-Punkten beim Kauf von Hörgeräten, Karlsruhe

DEU: Deutscher Immobilientag des Immobilienverbandes IVD, Berlin

BEL: Nato-Verteidigungsministertreffen, Brüssel



LUX: Treffen der EU-Verkehrsminister, Luxemburg



FREITAG, DEN 6. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: HelloFresh, Hauptversammlung

17:00 USA: T-Mobile US, Hauptversammlung

18:00 USA: Alphabet, Hauptversammlung



FRA: Dassault Systemes, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 4/25 (vorläufig)

07:00 EST: Verbraucherpreise 5/25

08:00 DEU: Industrieproduktion 4/25

08:00 DEU: Handelsbilanz 4/25

08:00 ROU: BIP Q1/25 (1. Veröffentlichung)

08:30 HUN: Industrieproduktion 4/25

08:45 FRA: Handelsbilanz 4/25

08:45 FRA: Industrieproduktion 4/25

09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 5/25

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 4/25

11:00 EUR: BIP Q1/25 (3. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Beschäftigung Q1/25 (endgültig)

14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 5/25

21:00 USA: Konsumentenkredite 4/25



SONSTIGE TERMINE

EUR: Treffen der EU-Minister für Telekommunikation



MONTAG, DEN 9. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

--



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Im- und Exporte 5/25

01:50 JPN: BIP Q1/25 (2. Veröffentlichung)

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 4/25

01:50 JPN: Handelsbilanz 4/25

03:30 CHN: Erzeugerpreise 5/25

03:30 CHN: Verbraucherpreise 5/25

08:00 LTU: Verbraucherpreise 5/25

12:00 IRL: Industrieproduktion 4/25

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 4/25 (endgültig)



SONSTIGE TERMINE

USA: 25. Apple-Entwicklerkonferenz WWDC



HINWEIS

CHE / DNK / NOR: Feiertag, Börsen geschlossen



DEU: Feiertag Pfingstmontag, Börse geöffnet



DIENSTAG, DEN 10. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

17:00 USA: Boeing Auslieferungen 5/25

USA: Deere & Co, Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Industrieproduktion 4/25

08:00 NOR: Verbraucherpreise 5/25

08:00 DNK: Verbraucherpreise 5/25

08:00 SWE: Industrieaufträge 4/25

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 5/25

09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 5/25

09:00 CZS: Verbraucherpreise 5/25 (endgültig)

09:00 AUT: Industrieproduktion 4/25

10:00 ITA: Industrieproduktion 4/25

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 6/25

11:00 GRC: Verbraucherpreise 5/25

14:30 UKR: Verbraucherpreise 5/25

14:30 UKR: BIP Q1/25





Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi