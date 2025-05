Dramatische Vergrößerung der Fläche um das 2,7-Fache, um der weltweiten Nachfrage gerecht zu werden

Die Rigaku Corporation, ein globaler Lösungspartner im Bereich Röntgenanalysetechnologien und ein Unternehmen der Rigaku Holdings Corporation (Hauptsitz: Akishima, Tokio; President und CEO: Jun Kawakami; im Folgenden "Rigaku"), hat ein zusätzliches Produktionsgebäude (im Folgenden "das neue Gebäude") in seinem Hauptwerk in Yamanashi fertiggestellt. Die Anlage wurde als Zentrum der Produktionsstruktur von Rigaku errichtet, um dem weltweiten Wachstum des Unternehmens und der steigenden Produktnachfrage gerecht zu werden.

Exterior view of the New Building, Yamanashi Plant

Verdopplung der Produktionskapazität: eine strategische Basis zur Unterstützung des Wachstums von Rigaku

Die Nachfrage nach Röntgenanalyselösungen ist in den letzten Jahren sowohl in Japan als auch weltweit stark angestiegen. Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, hat Rigaku diese Erweiterung mit zwei Hauptzielen vor Augen durchgeführt.

Ein Ziel besteht darin, die Fähigkeit des Unternehmens weiter zu stärken, die Anforderungen schnell wachsender Bereiche wie Halbleiter und elektronische Komponenten, Batterien und Batteriematerialien sowie Biowissenschaften zu erfüllen. Das weitere Ziel besteht darin, die Produktionskapazitäten von Rigaku für Komponenten, die die Produktpalette des Unternehmens im Allgemeinen unterstützen, erheblich auszubauen. Die Komponenten sind das Ergebnis der Kerntechnologien von Rigaku und die Quelle seiner Wettbewerbsstärke.

Um die beiden oben genannten Ziele zu erreichen, plant Rigaku, seine Gesamtproduktionskapazität bis 2027 zu verdoppeln (im Vergleich zu 2022, auf Stückzahlbasis). Rigaku strebt an, dieses Ziel durch die Erweiterung der Produktionsfläche zu erreichen, indem neben der Erweiterung des Werks in Osaka und durch externe Partner ein neues Gebäude im Werk in Yamanashi errichtet wird und die Vorlaufzeiten verkürzt werden, um die Lieferkette zu stärken.

Werk Yamanashi: Weiterentwicklung als umfassender Produktionsstandort

Mit der Fertigstellung des neuen Gebäudes hat sich die Fläche des Werks in Yamanashi erheblich vergrößert und ist von 8.500 m² auf 23.000 m² fast verdreifacht (2,7-fach). Die Prozesse für die Herstellung, Montage und den Versand von Röntgendiffraktionssystemen, die zuvor zwischen Yamanashi und Tokio verteilt waren, sind nun im geräumigen Werk in Yamanashi konzentriert, was einen Quantensprung in der betrieblichen Effizienz bedeutet und eine stabile Lieferung hochwertiger Produkte gewährleistet.

Rigaku treibt außerdem die Tests zur Automatisierung der Produktionsprozesse im Werk in Yamanashi voran. Das Ziel des Unternehmens ist es, das Werk in eine "intelligente Fabrik" umzuwandeln, die sowohl in den Punkten Effizienz als auch Qualität Spitzenleistungen erbringt.

Ein umweltfreundliches "Werk im Einklang mit der Natur"

Rigaku hat bei der Errichtung des neuen Gebäudes umweltfreundliche Bauweisen angewendet und dabei darauf geachtet, die CO2-Emissionen zu reduzieren. Um Energieverschwendung zu minimieren, ist das Werk mit hocheffizienten Anlagen und Solarstromsystemen ausgestattet. Das neue Gebäude ist ein "Werk im Einklang mit der Natur", das durch die Reduzierung der Umweltbelastung zur Verwirklichung einer nachhaltigen Gesellschaft beiträgt.

Jun Kawakami, President und CEO von Rigaku, äußerte sich wie folgt:

Mit dieser erheblichen Erweiterung der Produktionsfläche erhöht Rigaku seine Fertigungskapazitäten und verbessert die Produktqualität, um das starke Wachstum zu unterstützen. Darüber hinaus stärkt dies unsere Fähigkeit, die Komponenten unserer Produkte selbst herzustellen, die die Grundlage für den Wettbewerbsvorteil von Rigaku bilden. Diese Anlage ist entscheidend dafür, dass unsere bestehenden Kunden weiterhin auf Rigaku setzen und dass Rigaku weltweit neue Kunden gewinnen kann.

Das neue Gebäude soll Anfang Juni in Betrieb genommen werden und die Produktionsstruktur von Rigaku schrittweise stärken.

Über die Rigaku Group

Seit der Gründung im Jahr 1951 haben sich die Ingenieure der Rigaku Group dem Ziel verschrieben, der Gesellschaft mit Spitzentechnologien zu helfen, insbesondere in den Kernbereichen Röntgen- und Thermoanalyse. Mit einer Marktpräsenz in über 90 Ländern und rund 2.000 Mitarbeitern in 9 weltweiten Niederlassungen ist Rigaku ein Lösungspartner für die Industrie und Forschungsinstitute. Unsere Verkaufsquote in Übersee hat etwa 70 erreicht, während wir in Japan einen außergewöhnlich hohen Marktanteil halten. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir uns weiter und wachsen. Da sich die Anwendungen von Halbleitern, elektronischen Materialien, Batterien, Umwelt, Ressourcen, Energie, Biowissenschaften bis hin zu anderen High-Tech-Bereichen erstrecken, verwirklicht Rigaku Innovationen unter dem Motto "To Improve Our World by Powering New Perspectives".

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte rigaku-holdings.com/english

