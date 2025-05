EQS-Ad-hoc: PIERER Mobility AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

PIERER Mobility AG: Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2024



28.05.2025 / 07:00 CET/CEST

Ad-hoc-Meldung gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) Ad hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR Wels, 28. Mai 2025 PIERER Mobility AG: Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2024 Keine wesentlichen Abweichungen zu den bereits kommunizierten vorläufigen Finanzkennzahlen

Gericht bestätigt die Sanierungspläne der KTM-Gesellschaften Sanierungsgewinn von rund € 1,2 Milliarden

Ausblick 2025 Deutlicher Umsatzrückgang aufgrund der 6-monatigen Betriebsunterbrechung erwartet Aufgrund des Sanierungsgewinns deutlich positives EBIT Positives Eigenkapital wieder hergestellt

Die PIERER Mobility AG hat am 23. Jänner und 28. April 2025 vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Die finalen Werte weichen von den zuletzt publizierten Zahlen nicht oder nur geringfügig ab. Der Jahresfinanzbericht 2024 und der Geschäftsbericht 2024, inklusive der nichtfinanziellen Erklärung, und der Corporate Governance-Bericht 2024 sind ab heute auf der Website der Gesellschaft www.pierermobility.com unter folgendem Link abrufbar: https://www.pierermobility.com/investor-relations/publikationen Zusammenfassung von Umsatz und Ergebnis im Geschäftsjahr 2024 Die PIERER Mobility-Gruppe erwirtschaftete einen Konzernumsatz 2024 von € 1.879 Mio. (-29 %). Aufgrund einer deutlich reduzierten Betriebsleistung und einmaliger Restrukturierungsaufwendungen ergab sich ein deutlich negatives operatives Ergebnis (EBIT, EBITDA) für das Geschäftsjahr 2024. Das EBITDA (Ergebnis der operativen Geschäftstätigkeit vor Abschreibungen) beläuft sich auf rund € -481 Mio. Das EBIT (Ergebnis der operativen Geschäftstätigkeit nach Abschreibungen) beträgt rund € -1.184 Mio. Es beinhaltet notwendige Wertberichtigungen im Rahmen des Sanierungsverfahrens sowie Impairments auf immaterielle Vermögensgegenstände (u.a. Entwicklungskosten) und Firmenwerte in Höhe von insgesamt rund € -850 Mio. Der negative Free Cashflow in Höhe von € 776 Mio. erhöhte folglich die Nettoverschuldung zum 31. Dezember 2024 auf € 1.643 Mio. Das Eigenkapital war mit € 194 Mio. ergebnisbedingt negativ. Daher kommt es für das Geschäftsjahr 2024 zu keiner Dividendenausschüttung. Zum 31. Dezember 2024 beschäftigte die PIERER Mobility-Gruppe 5.310 Mitarbeiter (-14 %). Gericht bestätigt die Sanierungspläne der KTM-Gesellschaften Wie bereits mehrfach kommuniziert, haben die Gläubiger der KTM AG, der KTM Components GmbH und der KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH am 25. Februar 2025 einer Sanierungsplanquote von 30 % zugestimmt. Der gesamte und endgültige Betrag, der zur Finanzierung der Quote im Rahmen der drei Sanierungspläne erforderlich war, belief sich schließlich auf € 525 Mio. und wurde fristgerecht an die Sanierungsverwalter überwiesen. Die Rechtskraft der Sanierungspläne wird voraussichtlich im Juni 2025 entstehen, sofern kein Rekurs erhoben wird. Dies führt zu einem Sanierungsgewinn in Höhe von 70 % der angemeldeten Gläubigerforderungen (bei der KTM AG, KTM Components GmbH und KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH), d.h. in Höhe von rund € 1,2 Mrd. Dieser Sanierungsgewinn ist EBIT-wirksam und wird zu einem positiven EBIT sowohl im ersten Halbjahr als auch im Geschäftsjahr 2025 führen. Damit wird auch das Eigenkapital wieder, deutlich im hohen dreistelligen Millionenbereich, positiv. Ausblick 2025 Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet die PIERER Mobility-Gruppe ein weiterhin herausforderndes wirtschaftliches Umfeld. Das Geschäftsjahr 2025 ist geprägt durch das mittlerweile positiv entschiedene Sanierungsverfahren. Hervorzuheben ist die treue Kundencommunity, welche neben der künftigen Produktpolitik die Grundlage für eine erfolgreiche Sanierung darstellt. Die vergangenen Monate haben dieNachfrage nach unseren Produkten bestätigt. Bis zum Jahresende 2025 rechnet das Management mit einer Normalisierung des eigenen und auch des Lagerbestands bei den Händlern und Importeuren. Der Vorstand geht für das Geschäftsjahr 2025 von einem unter dem Niveau des Jahres 2024 liegenden Umsatz aus. Hauptgrund dafür sind die im Zuge des Sanierungsverfahrens entstandenen Produktionsunterbrechungen von in Summe 6 Monaten. Die Aufnahme der Vollproduktion wird mit Ende Juli geplant, jedoch können die Rückstände aufgrund der Saisonalität des Geschäfts nicht kompensiert werden. Aufgrund der fehlenden Betriebsleistung wird mit einem negativen operativen Ergebnis gerechnet, welches jedoch aufgrund des Sanierungsgewinnes deutlich ins Positive gedreht wird und zu einer stabilen Eigenkapitalstruktur führt. Erfreulich ist die trotz der schwierigen Rahmenbedingungen erzielte Absatzmenge, welche zu einem über Plan liegenden Lagerabbau beiträgt. Damit sind wichtige Schritte auf dem Weg zu einer normalisierten Kapitalbindung erreicht. Durch die in den letzten Jahren getätigten Investitionen wurden die erforderlichen Produktionskapazitäten für die kommenden Jahre gesichert. Die bestehenden Standorte, insbesondere die Stammwerke in Mattighofen und Munderfing, sind damit nachhaltig abgesichert. Damit kann KTM ihre Rolle als wichtiger Arbeitgeber in der Region weiter erfüllen.



Finale Kennzahlen 2024 der PIERER Mobility-Gruppe (konsolidiert) Ertragskennzahlen 2023 2024 ? Umsatz m€ 2.661,2 1.879,0 -29,4 % EBITDA m€ 323,5 -480,8 >-100 % EBIT m€ 160,0 -1.184,2 >-100 % Ergebnis vor Steuern (EBT) m€ 92,1 -1.276,6 >-100 % Periodenergebnis m€ 76,4 -1.079,9 >-100 % Bilanzkennzahlen 2023 2024 ? Bilanzsumme m€ 2.952,9 2.395,8 -18,9 % Eigenkapital m€ 909,3 -193,7 >-100 % Nettoverschuldung m€ 775,9 1.642,7 >100 % Sonstige 2023 2024 ? Investitionen1) m€ 284,0 232,8 -18,0 % Anzahl Mitarbeiter zum 31. Dezember Personen 6.184 5.310 -14,1 % davon in Österreich Personen 5.020 4.099 -18,3 %

1) exklusive Leasingzugänge (IFRS 16) in Höhe von € 39,2 Mio. (Vorjahr: € 32,5 Mio.)

Für weitere Informationen Investor Relations Hans Lang & Melinda Busáné Bellér Tel: +43 676 4140945 oder +43 676 4093711 E-Mail: ir@pierermobility.com Website: https://www.pierermobility.com ISIN: AT0000KTMI02; Schweizer Valorennummer (Schweiz): 41860974; Ticker-Symbol: PKTM; Bloomberg: PKTM SW, PKTM AV; Reuters: PKTM.S, PKTM.VI



