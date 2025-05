FRANKFURT (dpa-AFX)



DEUTSCHLAND: - WARTEN AUF NVIDIA-ZAHLEN - Die Anleger stehen am Mittwoch mit den nach Handelsende in Deutschland erwarteten Resultaten von Nvidia vor der nächsten Mutprobe. Im Vorfeld wollen sie sich am Morgen nicht klar positionieren, denn der Broker IG taxierte den Dax wenig bewegt. Zwei Stunden vor dem Xetra-Start lag die Indikation im Schlusskursvergleich fast unverändert bei 24.224 Punkten. Die zuletzt umringte Marke von 24.000 Punkten dürfte eine Schlüsselrolle behalten. Als Inbegriff des Künstliche-Intelligenz-Themas (KI) hat Nvidia immer wieder Relevanz für den gesamten Aktienmarkt. Der Deutsche-Bank-Experte Jim Reid schrieb am Vortag, die Zahlen könnten das interessanteste Einzelereignis in dieser Woche werden. Laut einem Händler steht dieses Mal "noch mehr auf dem Spiel", da das allgemeine Vertrauen in KI-Halbleiter wegen der Handels- und Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump wackeliger geworden sei.

USA: - DEUTLICH IM PLUS - Nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende hat sich die Stimmung an den US-Börsen am Dienstag deutlich aufgehellt. Für Antrieb sorgten zum einen Signale einer Entspannung im Handelskonflikt der USA mit der Europäischen Union (EU). Zum anderen halfen robuste Konjunkturdaten: Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Mai unerwartet deutlich aufgehellt. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 1,78 Prozent auf 42.343,65 Punkte. Der marktbreite S&P 500 zog um 2,05 Prozent auf 5.921,54 Punkte an. Für den technologielastigen und damit besonders konjunkturabhängigen Nasdaq 100 ging es um 2,39 Prozent auf 21.414,99 Punkte hoch.

ASIEN: - NIKKEI 225, CSI 300 LEICHT IM PLUS; HANG SENG IM MINUS - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Mittwoch unterschiedlich entwickelt. Während es in Japan und an den chinesischen Festlandsbörsen leicht nach oben ging, verlor der Hang Seng in Hongkong etwas an Boden. Die Ausschläge hielten sich aber in Grenzen. So legte in Tokio der japanische Leitindex Nikkei 225 knapp eine Stunde vor Handelsende rund 0,2 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen zog im späten Handel 0,10 Prozent an. Für den Hongkonger Hang Seng ging es dagegen ein halbes Prozent nach unten.



