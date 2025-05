UPDATE/TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 28. Mai

DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 28. Mai

=== *** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnisse des geldpolitischen Rats Cash Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: 3,50% *** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Heidelberg Materials AG, Kapitalmarkttag *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise April Importpreise PROGNOSE: -1,2% gg Vm/+0,2% gg Vj zuvor: -1,0% gg Vm/+2,1% gg Vj 08:00 DE/Erwerbstätigkeit April *** 08:45 FR/Privater Verbrauch April PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -1,0% gg Vm 08:45 FR/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q *** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Mai *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Mai Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +14.000 gg Vm zuvor: +4.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,3% zuvor: 6,3% *** 10:00 DE/Evonik Industries AG, HV *** 10:00 DE/Prosiebensat1 Media SE, HV 10:00 DE/Secunet Security Networks AG, HV *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage Mai *** 10:00 JP/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Fireside Chat bei Housing Partnership Network 10:00 JP/Fed-Minneapolis-Präsident Kashkari, Rede und Q&A an der Keio University 10:30 DE/Klöckner & Co SE, HV *** 11:00 DE/Teamviewer SE, HV *** 11:30 DE/Auktion 1,00-prozentiger Bundeanleihen mit Laufzeit Mai 2038 im Volumen von 1 Mrd EUR *** 11:30 DE/Auktion 4,75-prozentiger Bundeanleihen mit Laufzeit Juli 2040 im Volumen von 500 Mio EUR *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung *** 22:00 US/Nvidia Corp, Ergebnis 1Q *** 22:00 US/San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly, Teilnahme an "A Conversation on the Economy" *** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 1Q 22:30 US/HP Inc, Ergebnis 2Q - EI/BoE-Gouverneur Bailey, Rede bei Jahresdinner der Irish Association of Investment Managers - SE/Börsenhandel in Schweden verkürzt ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/apo/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 27, 2025 23:59 ET (03:59 GMT)

DJ UPDATE/TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 28. Mai

(NEU: Vonovia-HV um 10:00 Uhr)

=== *** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnisse des geldpolitischen Rats Cash Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: 3,50% *** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Heidelberg Materials AG, Kapitalmarkttag *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise April Importpreise PROGNOSE: -1,2% gg Vm/+0,2% gg Vj zuvor: -1,0% gg Vm/+2,1% gg Vj 08:00 DE/Erwerbstätigkeit April *** 08:45 FR/Privater Verbrauch April PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -1,0% gg Vm 08:45 FR/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q *** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Mai *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Mai Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +14.000 gg Vm zuvor: +4.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,3% zuvor: 6,3% *** 10:00 DE/Evonik Industries AG, HV *** 10:00 DE/Prosiebensat1 Media SE, HV *** 10:00 DE/Vonovia SE, HV 10:00 DE/Secunet Security Networks AG, HV *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage Mai *** 10:00 JP/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Fireside Chat bei Housing Partnership Network 10:00 JP/Fed-Minneapolis-Präsident Kashkari, Rede und Q&A an der Keio University 10:30 DE/Klöckner & Co SE, HV *** 11:00 DE/Teamviewer SE, HV *** 11:30 DE/Auktion 1,00-prozentiger Bundeanleihen mit Laufzeit Mai 2038 im Volumen von 1 Mrd EUR *** 11:30 DE/Auktion 4,75-prozentiger Bundeanleihen mit Laufzeit Juli 2040 im Volumen von 500 Mio EUR *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung *** 22:00 US/Nvidia Corp, Ergebnis 1Q *** 22:00 US/San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly, Teilnahme an "A Conversation on the Economy" *** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 1Q 22:30 US/HP Inc, Ergebnis 2Q - EI/BoE-Gouverneur Bailey, Rede bei Jahresdinner der Irish Association of Investment Managers - SE/Börsenhandel in Schweden verkürzt ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/apo/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2025 01:37 ET (05:37 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.