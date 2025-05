Große Spannung: Das Timing wird jetzt entscheidend! - Nun zählt der echte Einsatz

Anzeige / Werbung

In der Nacht auf Mittwoch wurde bekannt gegeben, dass am 30. Mai 2025 zum ersten Mal eine neue Batterietechnologie im praktischen Einsatz vorgestellt werden soll.

Es geht um eine Lösung, die darauf abzielt, eines der größten Probleme der Elektromobilität zu entschärfen: den schleichenden Kapazitätsverlust von Lithium-Ionen-Batterien, und damit den Wertverfall tausender Fahrzeuge.

Zwar gelten Elektroautos als zukunftsweisend, doch ihre Batterien verlieren mit der Zeit spürbar an Leistung. Häufig liegt das nicht an einem Defekt, sondern an Spannungsungleichgewichten zwischen einzelnen Batteriezellen. Diese verhindern, dass die volle Kapazität genutzt werden kann. Die Folge: sinkende Reichweite, schlechtere Ladeleistung, steigende Kosten.

Der geplante Praxistest zielt auf genau dieses Problem.

Im Mai hatte die Aktie des Unternehmens bereits einmal stark auf eine frühere Bekanntmachung reagiert. Der Kurs stieg innerhalb eines Tages um rund 70 Prozent. Diese Entwicklung war außergewöhnlich, beruhte auf mehreren Faktoren und kann nicht als Hinweis für künftige Kursverläufe gewertet werden.

Eine neu entwickelte Technologie soll Zellspannungen ausgleichen und so die ursprüngliche Leistung wiederherstellen: ohne Ausbau, ohne chemischen Eingriff. Wenn das gelingt, könnte sich die Lebensdauer vieler Batterien deutlich verlängern. Ein solches Ergebnis wäre nicht nur für Privatnutzer relevant, sondern auch für Werkstätten, Flottenbetreiber und Leasinggesellschaften.

Der Termin steht: Großer "Live Reveal" am nächsten Freitag

Battery X Metals*

WKN: A40X9W

Börsenplätze: Deutsche Börse (Deutschland), Canadian Securities Exchange (CSE, Kanada; Heimatbörse)

Die vollständige Meldung mit allen Details:

Battery X Metals to Debut Next-Generation Lithium-Ion Battery Rebalancing Machine and Present Preliminary Trial Results on the #2 Out-of-Warranty Electric Vehicle Model in the United States on May 30, 2025

HIER klicken.

Am 30. Mai wird diese Technologie erstmals unter realen Bedingungen getestet: an einem gebrauchten Nissan Leaf Batteriepack. Das gewählte Fahrzeugmodell ist nicht zufällig: Es zählt zu den meistverkauften Elektroautos in Nordamerika und hat bereits einen großen Bestand an Fahrzeugen, die außerhalb der Batteriegarantie betrieben werden. In den USA sind das über 114.000 Einheiten. Weltweit werden laut Internationaler Energieagentur bis 2031 rund 40 Millionen Elektro- und Hybridfahrzeuge ihr Garantieende erreichen.

Der bevorstehende Live-Test bringt deshalb mehr als nur ein neues Produkt an den Start. Er könnte ein erster Schritt in Richtung einer marktnahen Lösung sein, um gebrauchte Elektrofahrzeuge länger wirtschaftlich nutzbar zu machen, und eine Antwort auf ein Problem, das mit jedem Jahr größer wird.

Der erste öffentliche Schritt aus dem Labor in die Praxis

Die Präsentation findet im Rahmen eines Live Reveal Events am Freitag, den 30. Mai 2025, um 14:00 Uhr Ortszeit (PT) bei Factor E Motors in Kanada statt, einem spezialisierten E-Fahrzeug-Servicezentrum.

Der Prototyp der zweiten Generation ("Prototype 2.0") der patentangemeldeten Technologie wird vorgestellt, zusammen mit ersten Ergebnissen aus kürzlich durchgeführten Tests.

Die getestete Batterie stammt von einem externen Drittanbieter. Das Unternehmen entwickelte spezielle Anschlussports, um die Kompatibilität zu ermöglichen. Ziel ist es nicht nur, einen einzelnen Anwendungsfall zu demonstrieren, sondern eine praxistaugliche Aftermarket-Lösung zu schaffen, die sich auf weitere Fahrzeugmodelle übertragen lässt.

Zuvor wurde die Technologie bereits im Labor unter Aufsicht des National Research Council of Canada (NRC) geprüft. Dort gelang im Rahmen kontrollierter Tests eine Wiederherstellung von 99,4 Prozent der Ausgangskapazität: durch elektronische Zellspannungsangleichung ohne Austausch. Die bevorstehende Anwendung ist nun der erste öffentliche Schritt aus dem Labor in die Praxis.

Technologieplattform mit drei Entwicklungsfeldern

Hinter der Entwicklung steht Battery X Metals (WKN: A40X9W)*, ein börsennotiertes Unternehmen, das sich auf Lösungen entlang der Batterie-Wertschöpfungskette konzentriert. Die Strategie umfasst drei sich ergänzende Technologiebereiche:

Lebensdauerverlängerung durch Rebalancing: Ziel ist es, bestehende Batterien länger wirtschaftlich nutzbar zu machen und Zellungleichgewichte durch elektronische Justierung zu korrigieren, ein Bereich, der sowohl im Consumer- als auch im Flottengeschäft hohe Relevanz hat. Recycling-Innovation: In Zusammenarbeit mit einer globalen Top-20-Technischen Universität wird ein zweistufiges physikalisches Flotationsverfahren entwickelt. In Labortests konnten dabei 98,6 % des Anodengraphits zurückgewonnen und eine Reinheit von 96,3 % bei den metallischen Oxidmaterialien erreicht werden. Der Ansatz verzichtet vollständig auf Hydro- und Pyrometallurgie und ist auf industrielle Skalierbarkeit ausgelegt. Laut Unternehmensangaben sind Patentanmeldungen ein strategisches Ziel für die Zukunft; derzeit laufende Prozessoptimierungen sollen die Grundlage für spätere Anwendungen schaffen. Rohstoffexploration mit KI-Unterstützung: Künstliche Intelligenz soll dabei helfen, vielversprechende Rohstoffvorkommen zu identifizieren. Eine Tochtergesellschaft des Unternehmens arbeitet mit einem Partner zusammen, der ein KI-basiertes Modell zur Analyse geologischer und geochemischer Daten entwickelt hat - mit Schwerpunkt auf dem US-Bundesstaat Nevada. Das Modell basiert auf einer von NVIDIA-beschleunigten Infrastruktur, der Projektpartner ist Mitglied im NVIDIA Inception-Programm. Ein Memorandum of Understanding definiert den Rahmen der Zusammenarbeit mit lokalen Partnern. Eine detailliertere Projektstruktur könnte zeitnah veröffentlicht werden.

Bewertung, Perspektive und Marktreaktion

Battery X Metals (WKN: A40X9W)* befindet sich im Entwicklungsstadium. Die Technologien sind teils validiert, teils in Pilotanwendung, aber noch nicht kommerzialisiert. Risiken bestehen, insbesondere im Hinblick auf regulatorische Anerkennung, Marktzugang und Skalierung. Die Kombination aus realem Testtermin, Partnerschaften und wissenschaftlicher Vorvalidierung macht das Projekt jedoch für technologieinteressierte Marktteilnehmer nachvollziehbar greifbar.

Die nun angesetzte Demonstration bietet erstmals die Möglichkeit, die Technologie in der Anwendung zu sehen. Ob sie die Erwartungen erfüllt, bleibt abzuwarten. Für viele Marktbeobachter dürfte der 30. Mai dennoch ein interessanter Zeitpunkt sein, um den nächsten Schritt in der Entwicklung dieses Ansatzes mitzuverfolgen.

Anleger sollten alle verfügbaren Informationen prüfen, insbesondere offizielle Mitteilungen, regulatorische Einreichungen und mögliche Interessenkonflikte.

Enthaltene Werte: CA07135M2031