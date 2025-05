Pflegekraft Naomi Ohene Oti aus Ghana ist die Gewinnerin des Aster Guardians Global Nursing Award 2025. Sie wurde aus 100.000 Bewerbungen aus 199 Ländern ausgewählt. Die onkologische Fachkrankenschwester und Pflegedienstleiterin am National Radiotherapy Oncology and Nuclear Medicine Centre des Korle-Bu-Lehrkrankenhauses wurde bei einer repräsentativen Zeremonie in Dubai, VAE, mit 250.000 USD ausgezeichnet.

Der Aster Guardians Global Nursing Award wurde 2021 ins Leben gerufen, um die unschätzbare Rolle von Pflegekräften im Gesundheitswesen anzuerkennen. Der Award wurde präsentiert von Seiner Exzellenz Sheikh Nahyan bin Mabarak Al Nahyan, Minister für Toleranz und Zusammenleben (VAE), in Anwesenheit von Dr. Azad Moopen und Alisha Moopen. Während der diesjährigen Zeremonie lobte Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der WHO, das Engagement von Aster, Beiträge von Pflegekräften der ganzen Welt ins Rampenlicht zu rücken, mit einer besonderen Botschaft.

Pflegekraft Naomi Ohene Oti sagte: "Ich erlebe seit mehr als zwei Jahrzehnten die Ungerechtigkeiten in der Krebsbehandlung aus erster Hand und habe mich dafür eingesetzt, diese Lücken durch Schulungen, Initiativen und Systemänderungen zu schließen. Dieser Award wird unsere Reichweite vergrößern, durch die Skalierung von Schulungsangeboten, den Ausbau des Fachbereichs und die Motivation der nächsten Generation der Onkologiepflegekräfte in ganz Afrika."

Dr. Azad Moopen, Gründungsvorsitzender, Aster DM Healthcare, sagte: "Pflegekraft Naomi Ohene Oti hat neu definiert, was es bedeutet, eine Pflegekraft zu sein nicht nur als Pflegerin, sondern auch als Innovatorin, Führungskraft und Changemaker. Ihre Beiträge kommen nicht nur den Patienten zugute, sondern dem gesamten Gesundheitsökosystem, und setzen einen Goldstandard für andere".

Alisha Moopen, Geschäftsführerin und Vorstandsvorsitzende, Aster DM Healthcare fügte hinzu: "Die Geschichte von Naomi Ohene Oti ist eine eindrucksvolle Erinnerung an den stillen Heroismus, der tagtäglich in Krankenhäusern, Klinken und Gemeinschaften auf der ganzen Welt stattfindet. Wir sind unglaublich stolz, ihre Arbeit ins Rampenlicht stellen zu können und durch sie Millionen von Pflegekräften zu ehren, die Gesundheitssysteme aufrechterhalten und für das Wohlergehen der Menschheit sorgen."

Über Aster DM Healthcare:

Aster DM Healthcare wurde 1987 von Dr. Azad Moopen gegründet und ist ein führender integrierter Gesundheitsdienstleister mit einer starken Präsenz in sieben Ländern. Aster hat sich der Vision verschrieben, eine zugängliche und qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung anzubieten, von der Primärversorgung bis hin zu quaternären Dienstleistungen, mit dem Versprechen "Wir werden Sie gut behandeln".

