DJ PTA-News: 7C Solarparken AG: Q1 25 Ergebnis

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

7C Solarparken AG: Q1 25 Ergebnis

Bayreuth (pta000/28.05.2025/08:34 UTC+2)

7C Solarparken veröffentlicht seine Q1-Zahlen, die vollständig der Prognose für dieses Quartal entsprechen.

Die Produktion lag bei 66 GWh (+18%) und erreichte 149 kWh/kWp (2024Q1: 133 kWh/kWp) wegen der guten Wetterverhältnisse und einer Reihe neuer Anlagen, die in Betrieb gegangen sind. Das volle Produktionspotential konnte jedoch nicht ausgeschöpft werden infolge eines ungeplanten Ausfalls der GE Windturbine in Medard und des Diebstahls der Wechselrichter und Stromkabel in zwei großen Solaranlagen. Darüber hinaus hat die zunehmende Anzahl an Negativpreisen seit dem 1. März 2025 zu zahlreichen kaufmännischen Abschaltungen und Redispatch 2.0 Maßnahmen durch die Netzbetreiber geführt.

Die Umsatzerlöse stiegen um 10% auf EUR 10,6 Mio. und das EBTIDA nahm sogar um 21% auf EUR 8,4 Mio. zu, u.a. wegen des Gewinns aus der Veräußerung einer Bestandsanlage von 750 kWp. Die Nettoverschuldung verringerte sich von EUR 138 Mio. am 31. März 2024 auf EUR 115 Mio. am Bilanzstichtag aufgrund der soliden Cashflow Generierung sowie einer Verlangsamung der Investitionen in den letzten zwölf Monaten. Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr bleibt unverändert, obwohl die Einstrahlung im April und Mai die Erwartungen übertroffen hat, denn die Preisverhältnisse am Strommarkt bleiben sehr unsicher. Die Marktsituation im Mai war nichts weniger als beispiellos: ein Rekord an negativen Preisen und eine historisch niedrige Capture Ratio könnten zu einem monatlichen Marktwert Solar im Bereich von geschätzt EUR 20-25 /MWH führen.

Steven de Proost, CEO von 7C Solarparken, kommentiert: "Das wachsende Ungleichgewicht zwischen stagnierender Stromnachfrage und stetig steigendem PV-Zubau sollte nach unserer Einschätzung zu einer Anpassung der deutschen Ziele für die Energiewende führen. Ein Status-Quo-Szenario wird auch für bestehende PV-Anlagen schädlich sein, da sie aufgrund negativer Preise mit kürzeren Einspeisevergütungen rechnen müssen. Auf der anderen Seite bietet der Status-Quo Chancen für Batterien. Aus diesem Grund beginnen wir mit dem Einstieg in BESS (Battery Energy Storage Systems) im Rahmen eines Mehrzweckprogramms für unsere PV-Flächen, bei dem unsere PV-Infrastruktur mit Batterien ähnlicher Kapazität kombiniert wird. Die ersten Projekte sind bereits identifiziert und befinden sich in der Entwicklungsphase".

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: 7C Solarparken AG An der Feuerwache 15 95445 Bayreuth Deutschland Ansprechpartner: Koen Boriau Tel.: +49 921 230557-77 E-Mail: info@solarparken.com Website: www.solarparken.com ISIN(s): DE000A11QW68 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Weitere London Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1748414040759 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2025 02:34 ET (06:34 GMT)