Maßgeschneiderte Lösungen für die internationalen Logistik-Hotspots

Alpha Augmented Services forciert globale Expansionsstrategie Zug, Schweiz, 28. Mai 2025 - Die Alpha Augmented Services AG (Alpha Augmented Services), ein globaler Pionier im Bereich der softwaregesteuerten Lieferkettenoptimierung, hält das Tempo ihres weltweiten Wachstums weiter hoch. Das Unternehmen hat nun eine strategische Kooperation mit einem starken Partner in Shenzhen, China, abgeschlossen. Neben einem Standort in der schnell wachsenden Wirtschaftsmetropole und drittgrößten Stadt Chinas ist Alpha Augmented Services so ab sofort auch über Niederlassungen in Hongkong und Singapur vertreten. Massimo Rossetti, CEO und Co-Founder von Alpha Augmented Services: "Shenzhen ist ein internationaler Logistik-Hub, der für den asiatischen und globalen Warenverkehr große Bedeutung hat. Zudem haben hier zahlreiche der größten globalen Unternehmen wie Foxconn, Huawei, BYD und viele mehr ihre Hauptsitze und großvolumigen Produktionsstätten. Transportoptimierung stellt dabei einen signifikanten Wettbewerbsvorteil dar - wie mittlerweile überall auf der Welt." Durch den neuen chinesischen Partner komplettiert Alpha Augmented Services seine globale Präsenz. Mit Standorten in China, Singapur, Vietnam, Indien, Bahrein, Dubai, Europa und den USA steht das Unternehmen jetzt in allen Zeitzonen rund um die Uhr für Kunden zur Verfügung. Der 24/7-Service direkt vor Ort stellt sicher, dass die international preisgekrönte SaaS-Lösung von Alpha Augmented Services zur Optimierung der gesamten Lieferkette stets und reibungslos optimale Ergebnisse liefert. Gleichzeitig ist damit tiefgreifendes Know-how der jeweiligen Anforderungen und Regularien der globalen Logistik-Hubs verbunden, sodass Kunden maßgeschneiderte Optimierungen erhalten. Laurin Paech, CTO und CIO von Alpha Augmented Services: "Global logistics never sleeps. Darauf sind wir eingestellt und dabei unterstützen wir unsere Kunden weltweit. Wir wachsen mit der Nachfrage unserer Kunden. Mit unserem globalen Standortnetz können wir unseren Kunden Service-Mitarbeiter vor Ort in der jeweiligen Sprache zur Verfügung stellen und jedem Kunden genau das SaaS-Angebot machen, das er benötigt. Das zeichnet Alpha Augmented Services aus und macht uns zum verlässlichen Partner für große und größte Unternehmen, die einen globalen Ansatz in Verbindung mit regionaler Expertise und Vor-Ort-Präsenz erwarten." Aufbauend auf einem dynamisch wachsenden internationalen Kundenstamm erwartet Alpha Augmented Services durch die neue Partnerschaft deutliche Impulse für eine beschleunigte Geschäftsausweitung im asiatischen Raum. Der chinesische Partner bringt ein hochkarätiges Kontaktnetzwerk zu Entscheidern und Meinungsbildnern auf höchster Ebene in Asien in die Kooperation ein. Massimo Rossetti: "Unsere Strategie ist global, unsere SaaS-Lösung ist global - natürlich muss unsere Präsenz auch global sein. Das ist sie nun mehr denn je. Natürlich wollen wir an unseren internationalen Standorten wachsen, und wir werden unser Netzwerk auch künftig sinnvoll regional ergänzen. Aktuell arbeiten wir mit zahlreichen renommierten Kunden vor allem aus Europa und Nordamerika zusammen beziehungsweise sind im Onboarding. Asien ist eine Wachstumsregion für Alpha Augmented Services, in der wir unsere Expansion künftig noch weiter beschleunigen wollen." Über Alpha Augmented Services ALPHA Augmented Services ist cloud based SaaS für die Logistik. Mit AI und Machine Learning optimieren wir die komplette Supply Chain und sparen nachweislich bis zu 20% der Kosten und bis zu 20% der CO2 Emission ein. Gleichzeitig wird das Warehouse bis zu 35% optimiert. Die Bepackung von Palette und Container wird bis zu 40% schneller. Die Produktivitätsgewinne liegen bis zu 40%. Die Software ist komplett automatisiert und benötigt keine weiteren Eingriffe der Supply Chain Mitarbeiter. Im Idealfall erfolgt die Implementierungszeit innerhalb weniger Wochen. Alpha Augmented Services wurde im Jahr 2020 von Massimo Rossetti, Laurin Paech und Joachim Paech gegründet. Das Unternehmen verfügt über Standorte in Nordamerika (Miami, USA), Europa (Zug, Schweiz und Berlin, Deutschland) und Asien. Im Jahr 2024 wurde Alpha Augmented von der TIACA als weltweit bestes nachhaltiges Logistik-Startup ausgezeichnet und erfolgreich den Google Accelerator Climate Change abgeschlossen. Weitere Informationen zu Alpha Augmented Services finden sich unter: https://alphaaugmented.com/de/de-home/ Alpha Augmented Services AG

