Die Aktie der Bitcoin-Holding Strategy (vormals: MicroStrategy) hat nach einer starken Aufwärtsbewegung zuletzt etwas an Schwung verloren. Unterdessen wächst der Bitcoin-Bestand des Unternehmens weiter massiv an. Geben die jüngsten Zukäufe dem Aktienkurs neuen Auftrieb oder ist die Luft erst mal raus? BTC-Bestand wächst weiter Am Montag gab der Bitcoin-Treasury-Riese bekannt, dass in der zurückliegenden Woche 4.020 zusätzliche BTC erworben wurden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...