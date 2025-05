FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem Vortagesrekord von 24.300 Punkten hat der Dax am Mittwoch zunächst keine weitere Bestmarke folgen lassen. Der deutsche Leitindex holte sich aber im frühen Handel wieder einige Punkte zurück, die er am Dienstag im Anschluss an den Rekord eingebüßt hatte.

So legte der Dax in den ersten Handelsminuten um 0,1 Prozent zu auf 24.253 Punkte. Sein Jahresplus liegt damit bei etwa 22 Prozent. Der MDax trat mit 30.640 Punkten prozentual auf der Stelle. Der Index der mittelgroßen Unternehmen hatte tags zuvor bei 30.691 Punkten einen Höchststand seit gut drei Jahren erreicht.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 lag mit knapp 0,1 Prozent im Plus./ag/zb

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145