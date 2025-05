München (ots) -- Shawne Fielding-Williams und Martin Angelo ziehen in die Sala- It's all about money: Wer zapft sich was vom Jackpot ab? Und wer bekommt die höchste Gage?- Am 28. Mai 2025, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Es ist eines der Highlights jeder Staffel von "Kampf der Realitystars": das Spiel "Deutschland sucht den Gagenstar". Doch für viele Teilnehmende bedeutet das auch einen Reality-Check der unangenehmen Art. Wer konnte beim Verhandeln glänzen? Welcher Star wurde als erstes angefragt? Und wer greift beim Spiel "Steal or No Steal" ungeniert in den Jackpot? Konflikte sind vorprogrammiert. Und dann wäre da ja noch die Ankunft von zwei Neuen: Ex-Botschafter-Gattin Shawne Fielding-Williams und "CoupleChallenge"-Teilnehmer Martin Angelo. Die neue Folge von "Kampf der Realitystars" läuft am 28. Mai 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.Mit Shawne Fielding-Williams hält Glamour Einzug in die Sala. Die ehemalige Botschafter-Gattin hört ihren Mitbewohnern aufmerksam zu - selbst kommt sie mit ihrem Denglisch jedoch kaum zu Wort. Anouschka Renzi und Jens Hilbert freuen sich über das Wiedersehen mit der alten Berliner Party-Bekanntschaft. Kurz vor ihr kommt auch Martin Angelo an und beweist direkt, was für eine spitze Zunge er hat - ob er mit seinen kleinen Neckereien und Lästereien bei den Bewohnern gut ankommt?Beim Spiel "Steal or No Steal" zählt Frechheit. Wer traut sich, ein paar hundert oder gleich tausende Euro aus dem Jackpot zu klauen? Von moralischen Bedenken keine Spur - und der nächste Streit ist garantiert. Auch beim Spiel "Deutschland sucht den Gagenstar" kochen die Emotionen hoch. Natürlich ist jeder Realitystar überzeugt, gemeinsam mit dem Management einen Top-Deal ausgehandelt zu haben. Umso größer die Enttäuschung, wenn sich herausstellt, dass andere besser bezahlt wurden. Nur Dennis bleibt gelassen - er meint, man hätte ihn auch mit "zwei Kästen Bier und zwei Stangen Kippen" ködern können.Trotz aller Dramen bleibt der Humor nicht auf der Strecke. Pinar sorgt für Lacher, als sie Desirée Nick für eine "Kanibalistin" hält - eine kleine, aber feine Verwechslung mit dem Begriff "Kabarettistin". Und auch die Straf-Gesangseinlage bringt Stimmung: Wasser gibt's nur, solange Karaoke gesungen wird. Doch nicht jeder hier ist für den Superstar gemacht ..."Kampf der Realitystars" wird von Banijay Productions Germany produziert. Ausstrahlung am 28. Mai 2025, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Über "Kampf der Realitystars":Am Star-Strand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um 50.000 Euro Siegprämie, den Titel "Realitystar 2025" und vor allem eines: Sendezeit! Doch auch abseits der Spiele und der "Wand der Wahrheit" des Reality-Kosmos müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten. Immer wieder stellen sie sich Moderatorin Arabella Kiesbauer in der "Stunde der Wahrheit", während Neuankömmlinge dazustoßen und die Karten neu mischen.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100932062