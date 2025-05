Tel Aviv, Israel und Köln, Deutschland (ots/PRNewswire) -Daydreams Marktexpertise mit den führenden Softwarelösungen von ECO-OS bieten gemeinsam einen geschäftlichen Mehrwert für Unternehmen bei der Umsetzung von ESG-Plattformen.Heute wurde die strategische Zusammenarbeit zwischen ECO-OS und Daydream Dynovel angekündigt. Die von führenden Unternehmen etablierte ESG-Plattform von ECO-OS wird um die Expertise von Daydream Dynovel, einer globalen Beratung mit Fokus auf Industriekunden in den Bereichen Ernährung & Gesundheit, Biotechnologie, Chemie, Polymere, und Energie, erweitert. Damit wird die für die ESG notwendige Berichterstattung mehr als eine Pflicht - sie birgt auch ein großes unternehmerisches Potenzial.Nachhaltigkeitsziele mit Geschäftswachstum verknüpfen Gemeinsam liefern ECO-OS und Daydream eine integrierte ESG-Lösung, die Industrieunternehmen bei der Erreichung ihrer ESG-Ziele unterstützt und gleichzeitig geschäftlichen Mehrwert erschließt. Daydream wird als regionaler und globaler Umsetzungspartner für die ESG Suite von ECO-OS fungieren und dabei tiefgreifendes Industrie-Know-how einbringen, um eine fristgerechte und budgetgerechte Implementierung zu gewährleisten."Daydream versteht die Gegebenheiten industrieller Innovation, komplexer Lieferketten und B2B-Marktanforderungen sehr genau", sagte Noam Gressel, CEO von ECO-OS. "Diese Partnerschaft vereint das Beste aus zwei Welten: Daydreams Branchenexpertise und die flexible, intelligente ESG-Plattform von ECO-OS."Eine vollständige ESG-Lösung für Industrielle Unternehmen Das gemeinsame Angebot umfasst:Die ESG-Kernplattform von ECO-OS mit:- ESG-Dateninfrastruktur für industrielle Unternehmen Entwickelt für komplexe, multiquellenbasierte und globale Nachhaltigkeitsdaten - und sorgt für Konsistenz, Rückverfolgbarkeit und Vertrauen vom Werk bis zum Vorstand.- Integrierte Berichts- und Offenlegungs-Systematiken Zentralisierung und Automatisierung der Datenerfassung und -validierung für gesetzliche und freiwillige Rahmenwerke wie CSRD, CDP und SBTi.- KI-gestützte Nachhaltigkeitsanalysen Ableitung von Rohdaten in wirkungsstarke Erkenntnisse für bessere Entscheidungen - sei es zur Optimierung von Produktfußabdrücken, Verbesserung von Ratings oder Identifikation von Risikobereichen.Daydream hat die Beratungs- und Integrationsleistungen, die maßgeschneiderte, wirkungsvolle ESG-Implementierungen für Kunden weltweit ermöglichen.Industrieunternehmen profitieren von umfassender Unterstützung - angefangen von der Festlegung der Nachhaltigkeitsprioritäten und Reduktionsplänen bis hin zur Verbesserung von CDP- und ECOVadis-Scores sowie der sicheren Kommunikation mit Investoren und Kunden."Zu viele Unternehmen behandeln ESG wie ein Pflichtprogramm", sagte Fabrice Lacombe, Business Director bei Daydream-Dynovel. "Mit ECO-OS geben wir unseren Kunden Werkzeuge an die Hand, mit denen sie das Wesentliche messen, bessere Ergebnisse simulieren und ESG als Wachstumstreiber nutzen können."Pressekontakte: Daydream-Dynovel: Jean-Louis Cougoul (jean-louis.cougoul@daydream.eu )ECO-OS: Yuval Mor (yuval.mor@ecoos.co )View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/eco-os-und-daydream-ab-sofort-partner-um-esg-wirkung-fur-industrieunternehmen-zu-beschleunigen-302466033.htmlPressekontakt:+972544856054Original-Content von: ECO-OS; Daydream-Dynovel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179897/6043997