Bonn (ots) -Halbes Jahr nach dem Machtwechsel: "Wiederaufbau braucht mehr als Hoffnung"Fast sechs Monate nach dem Machtwechsel ist die humanitäre Lage in Syrien weiterhin katastrophal. Das bestätigt auch Help-Generalsekretär, Dr. Thorsten Klose-Zuber, der vor wenigen Tagen von seiner Dienstreise aus Syrien zurückgekehrt ist. Im Online-Briefing, zu dem wir Sie gerne einladen, teilen er und Mirna Abboud, Landesdirektorin Syrien bei Help - Hilfe zur Selbsthilfe ihre frischen Eindrücke von vor Ort mit Ihnen. Das Meeting findet auf Englisch statt. Gerne stehen Ihnen Frau Abboud (EN) und Herr Klose-Zuber (DE) auch außerhalb des Briefings für Interviewanfragen zur Verfügung.Medienbriefing: Humanitäre Lage in Syrien 6 Monate nach dem Machtwechsel (Englisch)Datum: Mittwoch, 04.06.2025Uhrzeit: 11-12 UhrLink: Help-Online-Briefing (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_ZGU3YTU2ODctNDM2OC00ODA1LThmZDQtYTI4ODIwNGYwMGRi%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%220e76c8c9-a231-4a7c-8538-53f8fc936b3e%22%2C%22Oid%22%3A%22fe96d69b-b6dd-4625-8ac6-bb73a6bca042%22%7D)Anmeldung unter: presse@help-ev.de"Rund sechs Monate sind seit dem Machtwechsel in Syrien vergangen. Auch die geplante Aufhebung der US-Sanktionen schürt die Hoffnung vieler Syrer:innen auf eine bessere Zukunft. Doch die Hoffnung allein ermöglicht noch keinen Wiederaufbau", erklärt Help-Landesdirektorin Mirna Abboud. "Die humanitäre Lage in Syrien ist nach wie vor katastrophal. 16,7 Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Weite Teile der Infrastruktur sind zerstört und über die Hälfte der gesamten medizinischen Versorgung ist zusammengebrochen."Seit 2008 ist die Hilfsorganisation Help - Hilfe zur Selbsthilfe im Land aktiv. Neben der akuten Nothilfe fokussieren sich die Hilfsmaßnahmen besonders auf die Stärkung des Gesundheitswesens. "Zusammen mit lokalen Hilfsorganisationen betreiben wir Gesundheitszentren und unterstützen Betroffene mit Hilfspaketen. Denn selbst dort, wo es noch medizinische Angebote gibt, können sich viele Menschen wichtige Eingriffe und Medikamente nicht leisten", so Abboud. "Nahrungsmittel, Unterkünfte, Strom - den Menschen in Syrien fehlt es an allem."Im Rahmen eines Online-Medienbriefings stehen Ihnen Mirna Abboud und Dr. Thorsten Klose-Zuber am Mittwoch, 4. Juni, um 11 Uhr für Fragen über die humanitäre Lage in Syrien zur Verfügung. Auf Anfrage sind auch Einzelinterviews möglich. Bitte melden Sie sich unter presse@help-ev.de oder telefonisch via 0173 2790 438/ 0173 710 7454 für das Briefing an.