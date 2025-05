Hannover (www.anleihencheck.de) - Aus Sicht von François Villeroy de Galhau (Notenbankchef Frankreich) sind die Lockerungsmaßnahmen der Europäischen Zentralbank noch nicht beendet, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Bereits kommende Woche Donnerstag (05. Juni) stehe die nächste EZB-Ratssitzung bevor und eine erneute Zinsanpassung sei wahrscheinlich. Am Kapitalmarkt sei die achte Zinssenkung in Folge bereits vollständig eskomptiert (auf dann 2,00%). Überzeugende Argumente kämen dabei von der Inflationsfront. In Frankreich habe sich die Teuerung signifikant verringert. Mit nur noch 0,6% liege die gestern vom französischen Statistikamt Insee kommunizierte Teuerungsrate (HVPI) klar auf Kurs. ...

