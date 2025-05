Wer im Schnellladenetz von Ionity ohne Abo direkt über Ionity laden will, muss ab heute etwas mehr für seinen Ladestrom bezahlen. Ionity hat die Preise in den Tarifen Ionity Direct und Ionity Go um sechs bzw. fünf Cent pro Kilowattstunde angehoben - die Konditionen der Abo-Tarife bleiben aber gleich. Kurz zur Unterscheidung der einzelnen Ionity-Tarife: Bei Ionity Direct handelt es sich um das klassische Ad-hoc-Laden ohne Vertragslaufzeit, monatliche ...

