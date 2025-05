Berlin (ots) -Das Sparverhalten der Menschen in Deutschland stabilisiert sich auf hohem Niveau. Und Vorsorge gewinnt als Anlagemotiv in zwei Kategorien. Das ist das Ergebnis einer jährlichen Umfrage zum Sparverhalten der Bundesbürger. Kantar befragte dazu im Auftrag des Verbands der Privaten Bausparkassen erneut mehr als 2.000 Personen im Alter von über 14 Jahren.2025 ist das Girokonto mit 41 Prozent der Nennungen (wie im Vorjahr) erneut die beliebteste Form der Geldanlage. Auch auf Platz 2 gibt es keine Veränderung, hier steht abermals das Sparbuch, ebenfalls mit exakt demselben Wert wie im Vorjahr (35 Prozent). Dagegen schob sich die Anlage in Investmentfonds auf Rang 3 vor. Diese Kategorie wurde 2025 von 33 Prozent der Befragten genannt - 2024 waren es noch 27 Prozent und im Jahr davor 22 Prozent. Auf Rang 4 verdrängt wurden kurzfristige Geldanlagen wie das Tagesgeld (32 Prozent gegenüber 28 Prozent im Vorjahr).Den vierten Platz nehmen Renten- und Kapitallebensversicherungen ein (leicht verbessert von 27 Prozent im Jahr 2024 auf 29 Prozent).Immobilien verbessern sich in der Anlegergunst sowohl im Rang (5 statt 7) als auch bei den Nennungen (28 Prozent statt 23 Prozent).Dahinter folgen gleichrangig Aktien und Bausparvertrag (jeweils 26 Prozent), wobei der Bausparvertrag häufiger genannt wird als 2024 (22 Prozent der Nennungen).Das Anlageverhalten bleibt damit überwiegend konstant, sowohl bei der Reihenfolge als auch bei den Werten. Mit drei Ausnahmen: Während das Tagesgeld nicht mehr ganz so oft genannt wird, erfahren Investmentfonds und Bausparen Zuwächse. "Die Sparer setzen auf Konstanz und Sicherheit, richten ihren Blick aber auch verstärkt in die Zukunft - einerseits mit Fonds, andererseits mit dem Bausparen, um frühzeitig für den späteren Immobilienerwerb zu sparen und sich niedrige Darlehenszinsen zu sichern", erläutert der Hauptgeschäftsführer des Verbands der Privaten Bausparkassen, Christian König, die Zahlen.Pressekontakt:Germaine DahlmannLeiterin KommunikationVerband der Privaten Bausparkassen e.V.030-590091-534dahlmann@vdpb.deOriginal-Content von: Verband der privaten Bausparkassen e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29403/6044059