Geheimtipp aus Kanada: Dieses Unternehmen fliegt unter dem Radar - noch!

Konflikte weltweit lenken aktuell Aufmerksamkeit auf die Drohnentechnologie, doch ihr ziviles Potenzial wird oft unterschätzt.

Ob in Industrie, Logistik oder Umweltprojekten - unbemannte Systeme verändern Arbeitsabläufe grundlegend. Volatus Aerospace aus Kanada agiert strategisch als Dual-Use-Anbieter, der kommerzielle und Sicherheitsanwendungen verbindet. Nach umfassender Neuausrichtung bis 2024 könnte das Unternehmen durch Partnerschaften und regulatorische Anpassungen zum Hidden Champion im Milliardenmarkt aufsteigen.



Das Unternehmen

Seit 2018 entwickelt Volatus Aerospace Luftfahrtlösungen für Unternehmen, Behörden und Militär. Das Portfolio reicht von personalisierten Drohneneinsätzen bis zu bemannten und unbemannten Flugzeugen. Praxisanwendungen finden sich in der Energiewirtschaft, Infrastrukturüberwachung und beim Schutz kritischer Anlagen. Hochpräzise Kartierung, autonome Steuerungen und KI-basierte Echtzeitanalysen bilden technologische Kernkompetenzen. Parallel bietet das Unternehmen zertifizierte Trainingsprogramme für Fachkräfte. Der globale Drohnenmarkt wird aktuell auf 1,8 Mrd. USD geschätzt, wobei Prognosen bis 2030 ein dynamisches Wachstum erwarten.

Standorte von Volatur Aerospace

Finanzielle Konsolidierung als Sprungbrett

Im Geschäftsjahr 2024 vollzog Volatus einen strategischen Kurswechsel. Daraus resultierte ein Umsatzrückgang auf 27,1 Mio. CAD, ein Minus von 22 % gegenüber 2023. Trotzdem gelang es dem Management die Profitabilität signifikant zu steigern. Entscheidend war die Fokussierung auf hochmarginierte Dienstleistungen und Technologielösungen, deren Anteil am Umsatz auf 60 bis 70 % stieg. Dies trieb die Bruttomarge von 32 % auf 35 %, während gleichzeitig Kostensynergien in Höhe von 3,77 Mio. CAD aus der Fusion mit Drone Delivery Canada schneller als erwartet realisiert wurden. Finanziell entlastete sich das Unternehmen weiter durch die Umwandlung von Schulden in Eigenkapital sowie eine überzeichnete Kapitalerhöhung. Schon 2024 wurden rund 8,9 Mio. CAD an Schulden getilgt und es ist auf dem Weg zur Profitabilität.



Regulatorische First-Mover-Vorteile

Volatus nutzt Kanadas progressive Drohnengesetzgebung als Wettbewerbsvorteil. Zuletzt erhielt das Unternehmen eine Kanada-weite Zulassung für Nachtflüge in unkontrolliertem Luftraum. Ein Durchbruch für Anwendungen wie Grenzüberwachung oder Waldbrandfrüherkennung. "Die Fähigkeit, Drohnen nachts über große Entfernungen ferngesteuert zu betreiben, ist ein entscheidender Schritt nach vorn, um unseren Kunden einen 24/7-Drohnenbetrieb und Zugang zu kritischen Nachteinsätzen in ganz Kanada zu ermöglichen", sagte Glen Lynch, CEO von Volatus Aerospace.

Am 27. Mai gab das Unternehmen bekannt, dass Transport Canada dem Unternehmen eine erweiterte SFOC-Zertifizierung erteilt hat, die landesweite BVLOS-Flüge sowohl am Tag als auch in der Nacht für Drohnen bis 25 kg nahe Infrastrukturen sowie Einsätze in kontrolliertem Luftraum und Nordkanada ermöglichen. Zulassungen für schwere Drohnen (>25 kg) eröffnen Anwendungen in Logistik, Rettungseinsätzen und Energieinspektionen. Zudem darf das Unternehmen in Brandgebieten zur Feuerunterstützung operieren. Ergänzt durch bestehende Freigaben (Nacht-BVLOS, Medizintransporte) und SAIL-4-Sicherheitsniveau festigt Volatus seine Führungsposition im kanadischen Drohnenmarkt. Geplant ist der Ausbau nachhaltiger, effizienter Dienstleistungen mittels Spitzentechnologie.



Die Verlängerung des Rahmenvertrags mit Public Works and Government Services Canada (PWGSC) bis 2026 sichert zudem den Zugang zu lukrativen Staatsaufträgen. Volatus ist das einzige Unternehmen, dass sich für alle 5 Servicebereiche qualifiziert hat. Diese regulatorischen Meilensteine dienen gleichzeitig als Blaupause für die globale Expansion.



Militärische Expansion als Wachstumstreiber

Angesichts weltweit steigender Verteidigungsbudgets positioniert sich Volatus gezielt im Rüstungssektor. Ein erfolgreicher Testlauf für ein G-20-Land mit zwei Drohnensystemen, darunter eine VTOL-Fixed-Wing-Drohne für kontaminierte Umgebungen, ebnet den Weg für potenzielle Folgeaufträge im Wert von bis zu 8 Mio. USD. Partnerschaften mit Rüstungskonzernen wie Kongsberg stärken die Glaubwürdigkeit, während zivile Technologien aus Projekten wie Pipeline-Monitoring militarisiert werden. Diese Dual-Use-Strategie bietet Kostenvorteile gegenüber reinen Rüstungsplayern und eröffnet Synergiemöglichkeiten.



Energiesektor: Die stille Cash-Maschine

Abseits der medialen Aufmerksamkeit für Militärprojekte liefert der Öl- und Gas-Sektor stetige Erträge. Die Zulassung durch zwei Branchengrößen ermöglicht den Einsatz von Drohnen für Inspektionen, Leckdetektion und Notfalleinsätze bei gleichen Kostenstrukturen. Hier könnten die Umsätze in Zukunft um 20 % klettern. Die gesammelten Daten aus über 75.000 Flugstunden im Pipeline-Monitoring bilden die Basis für Predictive-Maintenance-Algorithmen, die als Software-as-a-Service-Lösungen vermarktet werden. Gleichzeitig adressiert die Leck- und Umweltschädenerkennung per Multispektralkameras ESG-Anforderungen von Investoren, was die Attraktivität in Zeiten grüner Transformation erhöht.



Skalierungshebel durch Technologie

Das "Operations Control Center" (OCC) in Toronto wird zum Herzstück der Expansion. Durch Remote-Piloting kann ein einzelner Operator bis zu 5 Einsätze gleichzeitig steuern, wodurch die Personalkosten um bis zu 60 % sinken. Insgesamt können aktuell bis zu 100 Drohnen gleichzeitig geflogen werden. Künstliche Intelligenz wertet mittlerweile Millionen Inspektionsbilder aus, was Upselling-Potenziale durch automatisierte Schadensdiagnostik eröffnet. Für die Zukunft bereitet sich das Unternehmen auf Schwarmflüge vor, sobald regulatorische Freigaben vorliegen.

Operations Control Center

Volatus Aerospace verbindet regulatorisches Know-how mit technologischem Pragmatismus. Staatliche Rahmenverträge, militärische Expertise und industrielle Datenkompetenz schaffen hohe Eintrittsbarrieren für Mitbewerber. Der aktuelle mögliche Pipeline-Umsatz von etwa 600 Mio. CAD zeigt das latente Potenzial. Gelingt es, diese Chancen in stabile Verträge zu überführen, steht die Aktie, die aktuell bei 0,14 CAD notiert, vor einer Neubewertung. Für langfristige Anleger könnte sich das Unternehmen als Hebel in einer Schlüsseltechnologie der 2030er-Jahre erweisen. Sollte das Management seine Skalierungspläne umsetzen, dürfte Volatus Aerospace nicht länger ein Geheimtipp bleiben.

Chart von Volatus Aerospace - Quelle: Refinitiv



