Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 27. Mai 2025 Maximilian Rüdisser als Vertreter der Liechtensteinischen Industrie- und Handelskammer für die Mandatsperiode 2024 bis 2028 in die Umweltschutzkommission bestellt.Die Ersatzbestellung war erforderlich, weil das bisherige Kommissionsmitglied Brigitte Haas als Vertreterin der Liechtensteinischen Industrie- und Handelskammer aus der Umweltschutzkommission ausscheidet. Für den Rest der laufenden Mandatsperiode vom 17. September 2024 bis 31. August 2028 wird sie durch Maximilian Rüdisser als Mitglied ersetzt.Neben dem neuen Mitglied sind folgende Personen in der Umweltschutzkommission: Vorsitzende ist Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni, weitere Mitglieder sind Claudia Hohenegger-Nägele (Liechtensteinische Ärztekammer) und Christian Öhri (Konferenz der Gemeindevorsteher).Dem scheidenden Mitglied Brigitte Haas dankt die Regierung für seinen Einsatz und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute. Dem neuen Mitglied dankt sie für seine Bereitschaft, sich in der Kommission einzubringen und wünscht ihm bei der Ausübung dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg.Die Umweltschutzkommission berät die Regierung in allen Belangen des Umweltschutzes, insbesondere bei der Ausarbeitung der Verordnungen zum Umweltschutzgesetz. Der Kommission gehören je eine Vertretung der Gemeinden, der Wirtschaft, der Umweltschutzorganisationen, der Liechtensteinischen Ärztekammer und das zuständige Regierungsmitglied, das den Vorsitz führt, an.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Umwelt und KulturThomas Bischof, GeneralsekretärT +423 236 60 39thomas.bischof@regierung.li