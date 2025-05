Unterföhring (ots) -Camping statt "Tatort". Kabel Eins begleitet ab Sonntag, 15. Juni, wieder alte Camping-Hasen, nervöse Camping-Neulinge und Freunde des zwanglosen Nackt-Campings auf der Suche nach ihrem persönlichen Urlaubs-Glück. Mit zwölf neuen Folgen der erfolgreichen Dokusoap "Yes we camp!" startet der Sender seine Sommer-Prime Time am Sonntag. Das unverwechselbare Flair von Wohnwagen, Vorzelt und Badeschlappen weht immer ab 20:15 Uhr durch das Programm. Im Anschluss widmet sich Kabel Eins ab 21:15 Uhr wieder Auswanderern, die ihr täglich Brot mit harter Arbeit dort verdienen, wo andere entspannt Urlaub machen - und dabei immer wieder an ihre persönlichen, aber auch an die Grenzen der Touristen und Einheimischen kommen. In neun neuen Folgen von "Zwischen Meer und Maloche" geht es nach Thailand, Mallorca, Ibiza und Gran Canaria."Mit der neuen Auszeit-Strecke bieten wir unseren Zuschauern ab Juni die ideale Mischung aus Eskapismus, guter Unterhaltung und Urlaubsfeeling", erklärt Kabel Eins-Senderchef Felix von Mengden. "Unsere Reise bei den Eigenproduktionen geht in der Prime Time am Sonntag erstmals zu einstündigen Factual-Formaten, so wie es die aktuellen Sehgewohnheiten unserer Zuschauer widerspiegeln. Mit dieser strategischen Entwicklung passen wir uns zudem der gelernten Formatierung der digitalen Streamingwelt an und profitieren vom optimierten Impact auf unseren Superstreamer Joyn. Unsere beiden Erfolgsformate bilden dafür zum Auftakt ein perfektes Duo.""Yes we camp!" wird produziert von Banijay Productions, "Zwischen Meer und Maloche" von MoveMe, beides im Auftrag von Kabel Eins."Yes we camp!" und "Zwischen Meer und Maloche" - ab 15. Juni 2025 immer sonntags ab 20:15 Uhr bei Kabel Eins und kostenlos im Stream auf Joyn.Pressekontakt:Barbara StefanerCommunications & PRContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1128email: barbara.stefaner@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/6044097