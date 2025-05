Partnerschaft zielt darauf ab, Patienten mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf Zugang zu innovativen Zelltherapien zu verschaffen

RHEACELL, ein deutsches Biotech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Stammzelltherapien spezialisiert hat, und AOP Health, ein europäischer Marktführer im Bereich integrierter Therapien für seltene Krankheiten und in der Intensivmedizin, gehen eine strategische Allianz ein. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt, um bahnbrechende Therapien für Patienten mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf - insbesondere für diejenigen, die von Epidermolysis bullosa (EB oder "Schmetterlingskrankheit") und chronischen venösen Wunden betroffen sind verfügbar zu machen. Beide Erkrankungen sind derzeit nur begrenzt behandelbar, was das Leben der Patienten und ihrer Familien stark beeinträchtigt. Zwei neuartige Therapien aus der Pipeline von RHEACELL befinden sich derzeit in der klinischen Phase 3. Durch die Kombination der hochmodernen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten von RHEACELL mit der bewährten Expertise von AOP Health bei der Bereitstellung von Therapien für seltene Krankheiten für Patienten in Europa unterstreicht diese Partnerschaft das starke Engagement beider Unternehmen, einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf zu decken.

Group photo management AOP Health and RHEACELL, from left to right: Dr. Christoph Ganss, Dr. Andreas Kluth, RHEACELL Dr. Rudolph Widmann, Dr. Günther Krumpl, Dr. Martin Steinhart, Bernhard Nachbaur, LL.M., AOP Health

Mit 30 Jahren Erfahrung und einer wachsenden Präsenz in mehr als 50 Ländern ergänzt AOP Health dieses Ziel durch die Bereitstellung des erforderlichen Fachwissens, um die Zelltherapien von RHEACELL nicht nur in Europa, sondern auch im Nahen Osten, in Nordafrika, der Türkei und Israel verfügbar zu machen.

Vielversprechende Zelltherapie

Zellbasierte regenerative Therapien gewinnen insbesondere für Krankheiten mit derzeit begrenzten Behandlungsmöglichkeiten zunehmend an Bedeutung. Seit über 20 Jahren konzentriert sich RHEACELL auf die Forschung und Entwicklung von sogenannten Stromazellen stabilisierenden Zellen, die aus Spenderhaut gewonnen werden. Die Zelltherapie von RHEACELL ist erst das zweite Stromazellprodukt, das vom Paul-Ehrlich-Institut in Deutschland auf Basis positiver Daten aus einer klinischen Phase-2-Studie die nationale Zulassung für die Behandlung therapieresistenter, chronischer venöser Wunden ("offenes Bein") erhalten hat.1; 2

Ein innovativer Wirkmechanismus

Die Zelltherapie von RHEACELL basiert auf einem spezifischen Zelltyp, den sogenannten ABCB5+ mesenchymalen Stromazellen, die entzündungshemmende und immunmodulierende Eigenschaften aufweisen. Diese Zellen stellen einen vielversprechenden neuen Therapieansatz für EB und chronische venöse Wunden dar. Bei Patienten mit EB wird diese Therapie systemisch verabreicht und kann so sowohl die interne als auch die externe Wundheilung stimulieren, indem sie die normale physiologische Funktion des betroffenen Gewebes wiederherstellt ein innovativer Wirkmechanismus. Dies kann zu einer Verringerung der Anzahl bestehender Wunden führen und der Bildung neuer Wunden vorbeugen.3

Aufbauend auf den positiven Ergebnissen der Phase 2 und dem positiven Feedback der Zulassungsbehörden laufen derzeit zwei klinische Studien der Phase 3, und eine erste Einreichung bei der EMA wird bereits für 2026 erwartet.

Hintergrund:

Stimmen zur Partnerschaft

"Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein für RHEACELL und die Weiterentwicklung unserer Stammzellmedikamentenprogramme. Durch die Zusammenarbeit mit einem etablierten Partner wie AOP Health zur Vermarktung unserer Stromazellmedikamente können wir unsere innovativen Therapien schneller und effizienter für Patienten in Europa verfügbar machen."

Dr. med. Christoph Ganss, CEO RHEACELL

"Unsere Mission ist es, Patienten mit seltenen Krankheiten Zugang zu dringend benötigten therapeutischen Innovationen zu verschaffen. Diese Partnerschaft mit dem Stammzellpionier RHEACELL ermöglicht es uns, gemeinsam neue Behandlungsoptionen für Patienten mit chronischen venösen Wunden oder Epidermolysis bullosa auf den Markt zu bringen, für die es derzeit nur begrenzte oder gar keine Behandlungsmöglichkeiten gibt. Unsere Teams sind fest entschlossen, diese bahnbrechenden Therapien allen betroffenen Patienten zugänglich zu machen."

Dr. Martin Steinhart, CEO AOP Health

"Bei der Behandlung von Epidermolysis bullosa standen uns bisher nur wenige therapeutische Optionen zur Verfügung. Dieser Mangel an Behandlungsmöglichkeiten stellt eine zusätzliche Belastung für die Betroffenen dar. Aus medizinischer Sicht ist das Konzept der regenerativen, entzündungshemmenden Zelltherapie ein vielversprechender Ansatz. Deshalb beteiligt sich unser Studienzentrum an der nächsten Meilensteinphase den Phase-3-Studien."

Univ.-Prof. Dr. Johann Bauer, Leiter der EB-Forschung am EB-Haus Austria, der weltweit ersten Spezialklinik für "Schmetterlingskinder".

"Der Ansatz von RHEACELL, Stromazellen systemisch zu verabreichen, um die innere und äußere Wundheilung zu stimulieren, unterscheidet sich von anderen Ansätzen, die sich hauptsächlich auf lokale Anwendungen auf der Haut konzentrieren. Wir sind gespannt auf die weitere klinische Entwicklung."

Dr. Rainer Riedl, Gründer und Vorsitzender von DEBRA Austria

Über Epidermolysis bullosa (EB)

EB ist eine angeborene und derzeit unheilbare Erkrankung, die nicht nur die Haut, sondern auch innere Organe befallen kann. Mit weltweit etwa 500.000 Betroffenen4 ist EB eine seltene Krankheit, die die Lebensqualität der Patienten stark beeinträchtigt. Bei dieser genetischen Erkrankung ist die Haut so empfindlich wie ein Schmetterlingsflügel. Selbst geringfügige mechanische Belastungen oder Reibung können Blasenbildung und schmerzhafte chronische Wunden verursachen.

Die Patientenorganisation DEBRA beschreibt EB als "die schlimmste Krankheit, von der Sie noch nie gehört haben". DEBRA wurde 1995 als Patientenorganisation von Patienten, Familien und Ärzten mit dem Ziel gegründet, den Austausch zu fördern und Menschen mit EB zu unterstützen. Eine der wichtigsten Initiativen von DEBRA Austria ist das EB-Haus Austria auf dem Campus der Universitätsklinik Salzburg. Es dient als Kompetenzzentrum für Epidermolysis bullosa und ist gleichzeitig die weltweit erste Spezialklinik für "Schmetterlingskinder".

Über chronische venöse Wunden (offenes Bein)

Venöse Ulzera sind chronische Wunden, die durch eine lang anhaltende Veneninsuffizienz entstehen und vor allem ältere Menschen betreffen. Diese Ulzera entstehen durch eine schlechte Durchblutung der Venen, was zu Gewebsabbau führt, insbesondere in den unteren Extremitäten. Sie sind die häufigste Form von Beingeschwüren und machen 60-80 der Fälle aus.

Über AOP Health

AOP Health ist eine globale Unternehmensgruppe mit Wurzeln in Österreich, wo sich auch der Hauptsitz der AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH ("AOP Health") befindet. Seit 1996 widmet sich die AOP Health Group der Entwicklung innovativer Lösungen für ungedeckte medizinische Bedürfnisse, insbesondere in den Bereichen seltene Krankheiten und Intensivmedizin. Die Gruppe hat sich international als Pionier für integrierte Therapielösungen etabliert und ist weltweit über Tochtergesellschaften, Vertretungen und ein starkes Partnernetzwerk tätig. Mit dem Anspruch "Needs. Science. Trust." unterstreicht die AOP Health-Gruppe ihr Engagement für Forschung und Entwicklung sowie die Bedeutung des Aufbaus von Beziehungen zu Ärzten und Patientenvertretungen, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse dieser Interessengruppen in allen Aspekten des Unternehmens Handelns berücksichtigt werden. aop-health.com

Über RHEACELL

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung sind wir ein führendes, integriertes biopharmazeutisches Stammzellunternehmen mit Sitz in Heidelberg, Deutschland, das derzeit zwei Zulassungsstudien (EU, USA) durchführt. Wir konzentrieren uns auf innovative Stammzelltherapien für Patienten mit schweren immun- und entzündungsbedingten Erkrankungen, die unter starken Beschwerden leiden und für die es derzeit keine adäquaten Behandlungsmöglichkeiten gibt. Unser Ziel ist es, diesen Patienten eine neue und innovative Behandlungsoption anzubieten. Unsere ABCB5+ mesenchymalen Stromazellen als gereinigter Wirkstoff können das Leben dieser Patienten verbessern beispielsweise bei Epidermolysis bullosa und haben das Potenzial, die Behandlungsparadigmen für diese Erkrankungen zu verändern. Unser gezielter Ansatz zur Bekämpfung von Entzündungen durch unsere proprietäre Stammzelltherapie ermöglicht die Wiederherstellung der normalen physiologischen Funktion bei betroffenen Personen.

